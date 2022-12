Die knallharte Rückhand von Werner Flaßkamp war gefürchtet

Den 25. November 2022 wird Walter Flaßkamp sehr wahrscheinlich noch lange in Erinnerung behalten. An diesem Tag hat der Tischtennisspieler vom SC Hoetmar bei der Heimpartie gegen den BSV Ostbevern sein letztes Spiel für seinen Club bestritten – und das nach 50 Jahren an der Platte.

Auch als durchaus starker Spieler kam für Flaßkamp ein Wechsel zu einem anderen Verein nie infrage. Wobei es an Anfragen aus der Nachbarschaft nie gemangelt hat. Doch der SC Hoetmar war, ist und bleibt sein Herzensverein. Immer stärker werdende Knieprobleme lassen es nun jedoch nicht mehr zu, leistungsorientiert zu spielen.

Als Schüler kam Walter Flaßkamp in die Trainingsgruppe von Peter Huerkamp. Trotz schlechter Trainingsbedingungen in der Kelleraula der Grundschule erlebte der SC Hoetmar zu dieser Zeit einen regelrechten Tischtennisboom. Gab es 1971 nur noch eine Herrenmannschaft, spielte Flaßkamp später in einer von 16 Teams. Er war immer ein Leistungsträger und sicherer Punktelieferant. In der Jugend-Bezirksliga und später in der sehr starken Herren-Bezirksklasse war sein variables Abwehrspiel und vor allem seine knallharte Rückhand sehr gefürchtet.

Fähigkeiten blitzen noch einmal auf

Diese Fähigkeiten brachte Walter Flaßkamp gegen den BSV Ostbevern noch einmal an die Platte. Nach über drei Stunden Spielzeit kam nach einem 3:7-Rückstand des SC Hoetmar noch ein 8:8-Unentschieden zustande. Flaßkamp steuerte einen Punkt mit Rainer Freitag im Doppel sowie einen 3:2-Sieg über Schwegmann im Einzel bei.

Gutschein zum Abschied

Besser hätte sein Abschiedsspiel nicht laufen können. Nach dem Spiel wurde Walter Flaßkamp vom Vorstand der Tischtennisabteilung des SC Hoetmar und seinen Mannschaftskollegen geehrt und mit einem Gutschein überrascht.

„Tischtennis hat mich immer fasziniert. Und besonders die Gemeinschaft beim SC Hoetmar gefällt mir sehr gut“, betonte Flaßkamp zum Abschied. Für seine Verdienste im Verein wurde Flaßkamp zweimal mit dem „Tönne-Huerkamp-Gedächtnis-Pokal“ ausgezeichnet.