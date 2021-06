Fitness und Gefühl gefordert

Freckenhorst

Acht Tage Pferdesport werden vom kommenden Samstag an auf dem Hof Schulze Niehues im Freckenhorster Ortsteil Flintrup geboten. Den Anfang machen am Samstag und Sonntag die westfälischen Vierkämpfer, die dort ihr Landeschampionat austragen, das zugleich Qualifikation für den Bundesvierkampf ist, der Anfang April in Appelhülsen stattfindet.

Thomas Hartwig