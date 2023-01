Frühform lässt einiges hoffen für den Nachwuchs der Warendorfer SU

Die Nachwuchs-Athleten der Warendorfer Sportunion zeigten sich in Dortmund in guter Verfassung. Das lässt hoffen für die Westfälischen Hallenmeisterschaften.

Leichtathletik: Meeting in Dortmund

Zum Saisonstart der Leichtathleten vertraten (v.l.) Malte Mersmann, Hanna Weißen, Lena Röttger, Karla Weißen und Charlotte Gaida die Warendorfer SU in Dortmund

Zuletzt nahm eine kleine Delegation der Leichtathleten der Warendorfer Sportunion beim internationalen Jump‘n and Run-Meeting in Dortmund teil. Alle fünf Athleten kamen mit guten Ergebnissen beim ersten Wettkampf im neuen Jahr und in neuen Trikots – die LG Ems wurde ja zum Jahresende 2022 aufgelöst – zurück.

Der U18-Athlet Malte Mersmann erlief sich in dem starken Teilnehmerfeld mit 7,76 Sekunden eine neue Bestzeit über 60 Meter und in seinem ersten 200-Meter-Sprint mit 24,83 Sekunden einen Platz unter den besten Zehn.

Die vier U18-Mädchen Hanna Weißen, Karla Weißen, Lena Röttger und Charlotte Gaida starteten zum ersten Mal in dieser Besetzung in der 4x200-Meter Staffel und erliefen sich mit 2:06,08 min einen guten fünften Platz.

Gaida lief außerdem ein fulminantes 800-Meter-Rennen, das sie sehr schnell anging und am Ende mit persönlicher Bestzeit von 2:31,00 Minuten den vierten Platz belegte. Niklas Everwin startete beim Hochsprungmeeting in Clarholz und ersprang mit 1,60 Meter in seiner Altersklasse Platz vier.

Alle Athleten starten in zwei Wochen bei den Westfälischen Hallenmeisterschaften in Dortmund und hoffen auf sehr gute Ergebnisse und Platzierungen. Die Frühform jedenfalls sprach bei der Wettkampfpremiere für den Warendorfer Nachwuchs, der nun von der ein oder anderen Medaille träumen darf.