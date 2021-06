Geht BW Beelen ein (Flut)-Licht auf?

Beelen

Ob Donnerstagabend wirklich das erste Fußballspiel des Jahres in der Kreisliga A 1 stattfinden kann, liegt in den Händen der Elektriker. Aufgrund eines Defekts an der Flutlichtanlage hängt die Austragung der Begegnung zwischen Gastgeber BW Beelen und dem SV Ems Westbevern am seidenen Faden.

sbr