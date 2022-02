Klares Abseitstor kostet WSU einen Punkt

Tom Hofene (r.) und die Warendorfer A-Junioren waren nah an einem Punktgewinn dran, gingen am Ende aber leer aus.

„Ich hätte gerne ein Pünktchen mitgenommen“, sagte Trainer Gregor Surmann, der gerade mit seiner Landesliga-A-Jugend der Warendorfer Sportunion mit 2:3 (1:1) gegen den SC Münster 08 verloren hatte.

Osmani besorgt den Ausgleich

Dass die WSU überhaupt für zumindest ein Unentschieden infrage kam, hätte nach den ersten 40 Minuten wohl niemand gedacht. Die Münsteraner bestimmten das Spiel, hatten gerade in der Anfangsphase auch klarste Möglichkeiten. Die wurden aber mit einer Ausnahme in der 23. Minute allesamt, teils schon kläglich, vergeben. Die oft konfus agierenden Hausherren waren mit dem 0:1 noch sehr gut bedient.

Dann aber die 44. Minute: Den ersten vernünftigen Angriff der Warendorfer brachte Eronit Osmani gleich zum 1:1 im Gästetor unter und so war zur Pause auf einmal alles wieder offen. In der Pause stellte die WSU um und der Trainer fest: „Das hat besser funktioniert.“ In der Tat kamen die Domstädter nun zu deutlich weniger Möglichkeiten.

Doppelschlag innerhalb von 90 Sekunden

Eine Chance, die eigentlich gar keine hätte sein dürfen, brachte die Sportunion aber auf die Verliererstraße. In der 80. Minute prallte der Ball nach einem geblockten Torschuss irgendwie zu einem 08-Stürmer, der allerdings weit im Abseits stand. Alle hatten es gesehen, mit Ausnahme des Schiedsrichterassistenten. So zählte das Tor zum 2:1 für die Gäste und Münster legte nur 90 Sekunden später sogar das 3:1 nach. Das 2:3 in der 93. Minute durch Jaron Tünte kam zu spät.

WSU: Eck – Sechelmann, Lütke Harmann, Hofene, Osmani (46. Kötter), Tünte, Burchardt, Cofalik, Schenke (80. Mahalla), Al Hamoud, Schellhammer