SC Hoetmar braucht ein Wunder

Abgeschlagen mit nur mageren drei Punkten rangiert der SC Hoetmar auf dem letzten Tabellenplatz in der Kreisliga A. Um den Sturz in die B-Liga zu vermeiden, benötigt das Team von Trainer Dennis Herrmann fast schon ein Wunder. Einen Funken Hoffnung bringen derweil zwei Neuzugänge.

Anton Huerkamp (r.) ist auf einer fast unmöglichen Mission, möchte mit Hoetmar aber noch alles versuchen, um den Absturz in die Kreisliga B zu verhindern.

Nach 44 Jahren droht dem SC Hoetmar der Sturz in die Fußball-Kreisliga B. Nach der ersten Serie sieht es düster aus am Wiebusch. Mit nur einem Sieg aus zwölf Spielen liegt das Team abgeschlagen am Tabellenende. Der Drittletzte FC Greffen ist sieben Punkte entfernt, der SC DJK Everswinkel sogar neun.