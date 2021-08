Starker SC macht hinten dicht

Britta Stelthove und der SC DJK Everswinkel bejubelten einen deutlichen Auswärtssieg in der Oberliga beim HC Bergkamen.

Nur eine Begegnung wurde in der Frauenhandball-Oberliga ausgetragen, alle anderen wurden aufgrund der seit Ende vergangener Woche geltenden Corona-Regeln – wenn ein Team aus einem Risikogebiet kommt oder in eines fahren muss, darf die Partie, muss aber nicht, abgesetzt werden – abgesagt.

Wie schon berichtet hatte sich der SC DJK Everswinkel dafür entschieden beim HC Bergkamen anzutreten, gleiches taten auch die Gastgeberinnen. Sportlich gut war es letztlich für die Everswinkelerinnen, die deutlich mit 26:18 (13:8) gewannen und so nach ihrer Auftaktniederlage nun die ersten drei Punkte eingefahren haben.

Bis zum 9:8 in der 22. Minute war die Partie noch ausgeglichen, dann stand vor allem die Defensive des SC überragend. Bis zur Pause kassierte die DJK gar keinen Gegentreffer mehr, insgesamt musste Torhüterin Juliane Mohr dann innerhalb von 26 Minuten nur noch zweimal hinter sich greifen. In der 47. Minute stand es so 20:10 für Everswinkel und die Sache war damit entschieden.

„Das war für uns ein ganz wichtiger Sieg, gerade nach der Auftaktniederlage und der dann folgenden Corona-Quarantäne“, sagte Franziska Heinz. Auch ein etwas mulmiges Gefühl gestand die Trainerin angesichts er Umstände ein: „Nicht weil wir Angst hatten uns anzustecken. Eher deshalb, weil man in der Gefahr schwebt, wieder in Quarantäne zu müssen und weiß, dass das dem Arbeitgeber sicher nicht gefallen würde.“

SC DJK: Mohr, Simon – M. Steinhoff (6/1), Altun (5), Große-Schute (3), Stelthove (3), L. Steinhoff (2), Behrens (2), Silvers (2), Langkamp (1), Schlautmann (1), Colbatzky (1/1)