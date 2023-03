TuS Freckenhorst unterliegt bei effizientem ASK Ahlen

Das Ergebnis täuscht. Der TuS Freckenhorst verlor bei Meisterkandidat ASK Ahlen mit 0:3. Das Team von Christian Franz-Pohlmann hätte aber punkten können in der Wersestadt.

Was sich im ersten Moment liest wie ein standesgemäßer 3:0 (1:0)-Sieg des Titelaspiranten ASK Ahlen gegen den personell weiterhin arg gebeutelten TuS Freckenhorst, war eigentlich eine Partie, in der die Gäste durchaus einen Punkt hätten aus der Wersestadt entführen können.

Die Effizienz vor dem Tor des Gegners war es aber letztlich, die das Spiel entschied. Während die Freckenhorster ihre guten Chancen allesamt vergaben, wandelten die Gastgeber ihre guten Möglichkeiten in Tore um. Das führte letztlich zu einem doch ein Stück zu hohen Heimerfolg.

„Wenn du eine solche Mannschaft dureinanderbringen und aus ihrer Komfortzone holen willst, dann musst du auch mal ein Tor schießen“, wusste auch der Freckenhorster Trainer Christian Franz-Pohlmann, woran es haperte. „Hätten wir unsere Chancen genutzt, dann hätten wir etwas mitnehmen können.“

So aber trafen nur die Ahlener. Bernd Kieskemper und Dennis Hesse ließen nach der ASK-Führung (15.) die Ausgleichschancen liegen und nach dem 2:0 traf Hesse nur den Innenpfosten, von wo der Ball dem Torwart in die Arme sprang. Am Ende agierte Freckenhorster offener und fing sich dann in der Schlussphase noch ein Kontertor zum 0:3-Endstand.

TuS: Wulff – Schöppner, Simon, Mersmann (76. Feldmann), Pumpe (46. Schneider), Kaldewey, Kieskemper, Gryczka (80. Hustert), Hesse, Wiggelinghoff, Liszka. Tore: 1:0 Tekin (15.), 2:0 Dotor-Ledo (56.), 3:0 Ay (86.).