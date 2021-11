Überraschung trotz Außenseiterrolle?

Einen Sieg will der BBC Münsterland noch in seinen beiden verbleibenden Heimspielen holen. Im ersten Anlauf trifft das Team von Marcel Fedde nun auf Hannover United – allerdings als Außenseiter. Für eine Überraschung will der BBC trotzdem sorgen.

Anna-Lena Hennig (l.) und der BBC Münsterland haben am Samstag ab 17 Uhr in Warendorf Hannover United zu Gast.

Zwei Heimspiele stehen für die Warendorfer Rollstuhlbasketballer des BBC Münsterland in der Hinserie noch auf dem Programm. Zuerst gastiert am Samstag Hannover United ab 17 Uhr in der Halle der Josefschule, eine Woche später kommen die Skywheelers aus Frankfurt in die Emsstadt.

Kleinstes Budget der Liga

„Wenn wir eins der beiden Spiele gewinnen, stehen wir gut da“, sagt Trainer Marcel Fedde, der an das Saisonziel erinnert. „Das ist der Klassenerhalt, mehr nicht. Das können wird auch mit dem kleinsten Budget der Liga schaffen. Wir spielen fast ausschließlich gegen Vollprofis.“

Das ist bei den Warendorfern ganz anders, die als echte Amateure in der 1. Bundesliga bisher gut mithalten. Gegen Hannover wartet aber eine schwere Aufgabe, zumal United unter der Woche noch einen israelischen Nachwuchsspieler verpflichtet hat, der auf dem College in den USA gerade zum wertvollsten Spieler der Saison gekürt wurde. „Solche Möglichkeiten haben wir halt nicht“, weiß Fedde, dass er mit seinen Schützlingen in der Außenseiterrolle steckt.

Trotzdem werden die Münsterländer alles dafür tun, die Überraschung vor heimischem Publikum zu schaffen.

Der Einsatz des verletzten Nationalspielers Philipp Schorp ist noch fraglich. Darüber wird erst kurzfristig entschieden. Alle anderen Akteure sind dabei, auch wenn der ein oder andere angeschlagen ist.