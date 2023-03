Warendorfer SU übernimmt Tabellenspitze – SC Füchtorf spielt 1:1

Nachdem der SV Mauritz nicht über ein 1:1 gegen Gievenbeck II hinauskam, übernahm die Warendorfer Sportunion die Spitze in der Fußball-Kreisliga A1. Der SC Füchtorf spielte 1:1.

Warendorfer SU - FC Greffen 6:1 (2:0). Keine Probleme hatte die WSU mit dem FC Greffen. Deutlich schickten sie die Gäste nach Hause und übernehmen vorerst die Tabellenführung. Die WSU spielte von Beginn an druckvoll und ließ den Gegner kaum zur Entfaltung kommen. Es dauerte aber bis zur 32. Minute, ehe Lasse Burchardt die Warendorfer in Führung bringen konnte. Ein Eigentor von Nils Terhar bedeutete das 2:0 (43.) zur Pause.

Direkt nach dem Wechsel erhöhte Torjäger Julian Gösling auf 3:0 (47.) und sorgte damit für die Vorentscheidung. Die Greffener kamen aber durch Leon Meier zu Verl noch zum Anschlusstreffer (54.). Das war es dann aber schon. Das letzte Aufbäumen wurde spätestens mit dem vierten Treffer durch den kurz zuvor eingewechselten Hamza Alahmad zunichte gemacht (67.). Tobias Schwienhorst (78.) und Gian-Luc Klemckow (88.) machten dann den Rest.

Alle eingewechselten Spieler außer Walbelder bedankten sich mit einem Torerfolg. Mit dem 6:1 übernahm die WSU die Tabellenführung, die sie jetzt in den nächsten Wochen mit schweren Spielen verteidigen muss.

WSU: Leve – Hakenes, Sickmann, Schütte, Fromme (45. Walbelder), Niehoff, La. Burchardt (78. Schwienhorst), Gösling (64. Klemckow), Austermann, Sechelmann, Hövener (65. Alahmad). Tore: 1:0 La. Burchhardt (32.), 2:0 Eigentor Terhar (43.), 3:0 Gösling (47.), 3:1 Meier zu Verl (54.), 4:1 Alahmad (67.), 5:1 Schwienhorst (78.), 6:1 Klemckow (88.).

SC Füchtorf - BW Aasee II 1:1 (0:1). Am Ende konnten die Gastgeber mit dem Punkt gut leben, hätte Aasee die Partie doch vor der Pause für sich entscheiden können. Neben dem Tor zum 0:1 (26.) parierte nämlich Niklas Versmold zwischen den SC-Pfosten gleich mehrfach stark, zudem rettete einmal die Latte. Nach dem Wechsel allerdings stellten sich bei den Gästen recht früh konditionelle Probleme ein. Das brachte die Hausherren besser ins Spiel. In der 88. Minute war es Maximilian Versmold, der im Strafraum an den Ball kam und zum 1:1 traf.

SCF: Versmold – Rüter (87. Droste), Böckenholt, Schleicher (72. Vesovic), Gessat (46. Peci), Kreimer, Brändle, Storck (87. Krallmann), Amyan, Boltz, Versmold. Tore: 0:1 Grimme (26.), 1:1 Versmold (88.).