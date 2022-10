WSU hat auch ohne Hippler ersten Sieg fest im Visier

Das ist in der Tat eine ungewöhnliche Situation. Nach sechs Wochen Pause steigen die Landesliga-Handballer der Warendorfer Sportunion am Sonntag wieder in den Spielbetrieb ein. Zu Gast in der Halle der Marienschule ist dann ab 17 Uhr EGB Bielefeld.

„Das war tatsächlich schwierig und nicht so einfach, den Spannungsbogen hochzuhalten“, war auch Trainer Stefan Hamsen mit der Situation nicht glücklich. Zu der langen Pause kam es dadurch, dass die WSU in einer kleinen Zehnerstaffel spielt und der Spielplan bis Mai nächsten Jahres gestreckt wurde.

„ »Die Trainingsintensität gefiel mit während der Zeit nicht immer« “ WSU-Trainer Stefan Hamsen blickt auf die letzten sechs Wochen zurück

„Die Trainingsintensität gefiel mit während der Zeit nicht immer“, sagt Hamsen weiter. „Aber es ist auch nicht leicht, 100 Prozent zu geben, wenn man so ein bisschen ins Blaue hinein trainiert.“ Das änderte sich unter der Woche, als den Spielern deutlich anzumerken war, dass sie intensiver in den Einheiten zur Sache gegangen sind. Ein gutes Zeichen hinsichtlich der wichtigen Begegnung gegen Bielefeld.

Die Warendorfer haben nämlich ihre ersten beiden Spiele verloren und müssen im Kampf um den Klassenerhalt unbedingt punkten. Die EGB – ein Zusammenschluss aus den Bielefelder Vereinen Eintracht, Gadderbaum und Brackwede – hat bisher 3:3 Zähler auf dem Konto.

„ »Wir wollen jetzt mit dem Gewinnen anfangen« “ WSU-Trainer Stefan Hamsen hofft auf den ersten Saisonsieg

„Wir sollten jetzt mit dem Gewinnen anfangen, gerade zuhause“, weiß Hamsen. Dabei setzt die WSU natürlich auch auf das eigene Publikum. Zudem stehen mit Ausnahme von Urlauber Marius Hippler alle Spieler zur Verfügung. „Ich denke, wir sind gut vorbereitet“, sagt der Trainer. Dies durchaus mit Zuversicht.