Warendorfer SU dominiert den SC DJK Everswinkel

Der Spielverlauf des Derbys zwischen der Warendorfer SU und dem SC DJK Everswinkel lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Die Gastgeber waren ihren Gegnern in allen Belangen überlegen und gewannen hochverdient mit 33:21.

Der Spielverlauf des Landesliga-Derbys zwischen der Warendorfer Sportunion und dem SC DJK Everswinkel lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Die Gastgeber waren ihren Gegnern in allen Belangen überlegen und gewannen hochverdient mit 33:21 (17:8) Toren.

Die Gäste führten mit 1:0, die WSU lag nach fünf Minuten mit 3:2 vorne. Das war es dann aber auch schon mit der Spannung in dieser Begegnung. Fünf Tore in Folge gelangen den Hausherren, die mit 7:2 (13.) vorne lagen. Die Zeichen standen früh auf Sieg.

Spätestens danach war auch die Körpersprache nicht mehr so, als würden die Everswinkeler noch an sich glauben. Kopfschütteln nach leichten Fehlern und erfolglosen Würfen paarte sich mit extrem großen Lücken in der Defensive. Dazu kam ein ungeordnetes Rückzugsverhalten. Das ermöglichte der zielstrebigen Sportunion bis zu zehn Tore Vorsprung und ein 17:8 zur Pause. Dass die Partie da längst entschieden war, daran zweifelte niemand. Die WSU war einfach in allen Mannschaftsteilen stärker. Der Angriff agierte viel effektiver als der Everswinkeler, die Abwehr offenbarte nur ganz wenige Lücken und auch der sehr gute Torwart Lennart Hartmann trug seinen Teil zum Sieg bei.

Das änderte sich auch in der zweiten Hälfte nicht, in der die Warendorfer den Heimsieg völlig problemlos und ungefährdet souverän nach Hause fuhren.

„ »Was die Schiedsrichter gepfiffen haben, war unter aller Kanone.« “ SC-DJK-Trainer Thomas Steinhoff

„Wir haben unsere Leistung nicht gebracht und waren ganz weit davon entfernt, die WSU in Verlegenheit bringen zu können“, gestand dann auch Gästetrainer Thomas Steinhoff, der über einen anderen Umstand aber richtig sauer war. „Das hatte nichts mit Fair-Play zu tun. Was die Schiedsrichter gepfiffen haben, war unter aller Kanone. Die Warendorfer auf der Bank sind auch noch bei jeder Aktion laut schreiend aufgesprungen, die Schiris haben sich davon beeinflussen lassen. Fast jede Aktion wurde gegen uns entschieden.“

„ »Wir haben die Everswinkeler, wie im Hinspiel, recht schnell dahin gebracht, dass sie sich nichts mehr zugetraut haben.« “ WSU-Trainer Stefan Hamsen

Sein Gegenüber Stefan Hamsen sah das anders: „Wir haben gerade in der ersten Halbzeit super gespielt und stark verteidigt. Wir haben die Everswinkeler, wie im Hinspiel, recht schnell dahin gebracht, dass sie sich nichts mehr zugetraut haben. Vor allem bei Würfen aus dem Rückraum.“

Warendorfer SU: Hartmann – Nitsche (11/2), Grothues (10/2), Wiedeler (2), Schwaer (2), Schleicher (2), M. Hippler (2), Baggeroer (2), Linnenbank (1), Brümmer (1), C. Hippler.

SC DJK Everswinkel: Bockholt, Tresp – Loick-Feidieker (5), Homann (5/5), Behrens (3), Kleibolt (2), Helmig (2), Lüchtefeld (2), Krise (1), Matthies (1), Sieling, Schänzer.