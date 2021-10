Warendorfer SU kassiert in Bielefeld erste Niederlage

Julian Baggeroer (l.) und Warendorfer Landesliga-Handballer kassierten in Bielefeld in der fünften Partie der laufenden Spielzeit ihre erste Niederlage.

Die Landesliga-Handballer der Warendorfer Sportunion mussten im fünften Saisonspiel die erste Niederlage hinnehmen. Die Mannschaft von Stefan Hamsen verlor auswärts bei der HSG EGB Bielefeld mit 21:25 (13:12).

Von Beginn an war die Partie sehr umkämpft. „Wir hatten eine sehr schwierige Anfangsphase. Dies lag vor allem an den fehlenden Rhythmus nach vier Wochen Pause. Wir hatten keine idealen Trainingsbedingungen und hatten dadurch Probleme, ins Spiel zu kommen. Positiv zu bemerken ist auf jeden Fall, dass wir nach dem 4:4 nach zehn Minuten besser ins Spiel kamen“, so Trainer Hamsen.

Ab der 20. Minute konnte sich die WSU einen Vier-Tore-Vorsprung erarbeiten. Danach hatte sie eine schwächere Phase und lag zur Pause nur knapp in Front.

Dann starteten die Emsstädter trotz Überzahl nicht gut in die zweite Spielhälfte. „Wir haben im Angriff zu viele Chancen liegen lassen. Daran müssen wir in den kommenden Wochen arbeiten. Bielefeld war vor dem Tor eiskalt und nutzte die Möglichkeiten“, bilanzierte Hamsen. In der 47. Minute kassierte zudem Kapitän und Spielmacher Marius Hippler die Rote Karte. Er wurde fortan in der Offensive stark vermisst.

„Natürlich hinterfrage ich da auch meine eigene Leistung, mit der ich nicht ganz zufrieden war. Eventuell hätte ich eine Auszeit nehmen sollen, um meine Mannschaft wieder taktisch besser einzustellen“, äußerte sich der Trainer der Sportunion selbstkritisch.

In der Partie, in der es insgesamt drei Rote Karten gab, folgte daraufhin ein offener Schlagabtausch, in dem die Bielefelder die Oberhand behielten.

WSU: Kolodzei, Hartmann – Grothues (9), Linnenbank (3), Wiedeler (3), Nitsche (3), Baggeroer (1), M. Hippler (1), Schwaer (1), Brümmer, C. Hippler, Schleicher.