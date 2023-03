WWU Baskets Münster werfen Ballast ab: 75:70-Sieg gegen Nürnberg

Münster

Die WWU Baskets feierten am Samstagabend einen ganz wichtigen Sieg im Kampf gegen den Abstieg. Und zementierten die Punkte auf der Zielgeraden beim 75:70 gegen die Falcons aus Nürnberg vor 2050 begeisterten Besuchern in der Halle am Berg Fiedel.

Von Thomas Austermann