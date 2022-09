Transfercoup! Baskets holen 53-fachen Nationalspieler nach Münster

Bei der Verkündung dieses Transfers dürfte die Konkurrenz in der 2. Bundesliga Pro A hellhörig, vielleicht sogar ein bisschen neidisch werden. Zweitliga-Neuling WWU Baskets Münster verpflichtet mit Andreas Seiferth einen Center von absolutem Spitzenformat, das es in dieser Spielklasse nur selten gibt.

337 Bundesliga-Partien, 53 Einsätze in der deutschen Nationalmannschaft, dazu Partien in der Champions League (33) und im Europe-Cup (20) absolvierte der 33-Jährige, der zuletzt sechseinhalb Jahre für den Erstligisten Medi Bayreuth (insgesamt 1648 Punkte und 799 Rebounds, zuletzt 7,8 Zähler und 4,4 Rebounds im Schnitt) spielte. Geballte Erfahrung.

„Für uns ist das eine Wahnsinnsverpflichtung. So einen Spieler wie ihn hatten wir in Münster noch nie“, sagt Manager Helge Stuckenholz, der sich diebisch über den Coup freut. Schließlich lagen Seiferth auch (gut dotierte) Angebote anderer Vereine vor.

Kein Wunder, dass Münsters Coach Björn Harmsen von dieser Top-Verstärkung ebenfalls hochgradig begeistert ist. „Andi ist über Jahre hinweg ein dominanter Fünfer gewesen, dazu ein total sympathischer Typ. Er ist immer sehr angenehm, war nie abgehoben und auch mal mit dem Fahrrad zum Spiel gekommen“, sagt Harmsen. „Ich habe in der Vergangenheit oft gegen ihn gecoacht und hätte ihn immer lieber in meiner Mannschaft gehabt. Nun ist ein kleiner Traum wahr geworden. Er wird unser junges Team mit seiner Erfahrung und Qualität definitiv noch auf ein anderes Level heben können.“

Schritt vom Profisportler zum Unternehmer

Doch wie findet so ein Kaliber wie Seiferth den Weg an den Berg Fidel? Möglich machen es die Voraussetzungen am Standort Münster, das Zusammenspiel des Vereins mit der Uni, der FH und Sponsoren wie der Atruvia AG. Im Falle von Seiferth ermöglichen Prof. Thorsten Wiesel und Carsten Schröder vom „Reach – Euregio Start-up Center“ sowie Martin Beyer, Atruvia-Vorstandssprecher, dem 2,09 Meter großen Center Perspektiven, um an ihrer Seite den Schritt vom Profisportler zum Unternehmer zu gehen.

Erst vor wenigen Wochen wurde Baskets-Neuzugang Andreas Seiferth von Armin Andres (rechts) für 50 Einsätze im Nationalteam geehrt. Foto: Imago/camera4+

„Nachdem sich mein Master-Studium an der Uni Bayreuth nun auch auf der Zielgeraden befindet, bietet sich nun die Chance, an einem neuen Standort noch einmal voll anzugreifen und ein neues Kapitel in meiner Karriere aufzuschlagen“, hatte Seiferth bereits Ende Juni bei seiner Verabschiedung aus der Wagnerstadt gesagt.

Nun fügt der Sportökonom hinzu: „Nach knapp 14 Jahren im Profi-Basketball habe ich in diesem Sommer nach einer Situation gesucht, in der ich eine spannende berufliche Perspektive aufgezeigt bekomme und zugleich auf hohem Niveau weiter Basketball spielen kann. Dafür gibt es in Basketball-Deutschland keinen Standort, der die Kombination aus Profisport und beruflicher Karriere so lebt wie Münster.“ So wird der Ex-Nationalspieler, wie es Prof. Wiesel formuliert, keinen „kalten Entzug vom Basketball“ erleben, sondern kann „neben und auf dem Feld durchstarten“ (Seiferth).

Seiferth spielte für Alba Berlin und FC Bayern

Mit dem gebürtigen Berliner, der für den Hauptstadtclub Alba, TBB Trier, die Artland Dragons, Bayern München und Bayreuth im deutschen Oberhaus spielte, erhöhen sich Münsters Chancen auf den Klassenerhalt. Gemeinsam mit Adam Touray und dem amerikanischen Neuzugang Jordan Jones bildet er das Center-Trio, bringt Harmsen noch einmal eine hochkarätige Option mehr.

„Wenn ich eine Position hätte benennen sollen, auf der ich Bauchschmerzen habe, dann wäre es diese gewesen. Da waren wir einfach dünn besetzt. Nun haben wir eine andere Konstellation, können etwa mit Adam auch auf der Position vier spielen“, sagt Harmsen, der Seiferth am 12., spätestens aber am 15. September zum Training erwartet.