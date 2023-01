Vom Anführer bis zum Rollenspieler: Die WWU Baskets in der Einzelkritik

Am Freitag gab es für die Schüler in NRW Zeugnisse – und damit schwarz auf weiß eine Bescheinigung ihrer Leistungen im ersten Halbjahr. Passend dazu haben auch die WWU Baskets Münster ihre erste Halbserie in der 2. Bundesliga Pro A hinter sich gebracht, sieben Siege und Platz zwölf sind zufriedenstellend. Doch wie haben sich die Spieler individuell geschlagen? Eine Einzelkritik von der Nummer eins, Darien Jackson, bis zur Nummer 25, Thomas Reuter.

