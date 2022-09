„Bisschen wie Reykjavik“ – Baskets-Neuzugang Petursson fühlt sich wohl in Münster

Hilmar Petursson hat sich in Münster schnell eingefunden und verspürt kein Heimweh. Mit den Baskets will er nun in der Pro A durchstarten.

Der Weg von Hilmar Petursson unter die Körbe war praktisch vorgezeichnet. Okay, als ganz kleiner Junge probierte er sich auch mal im Fußball aus, ehe er das Spielgerät endgültig wechselte. „Ich komme halt aus einer großen Basketball-Familie“, sagt der 22-Jährige fast entschuldigend. Bereits im zarten Alter von sieben Jahren fing er an, wandelte so auf den Spuren seines Opas, seines Vaters und seiner Onkel. „Da war ­klar, was ich mache.“