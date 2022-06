Entscheidung naht: WWU Baskets jetzt doch vor dem Aufstieg?

Sportlich hat es die WWU Baskets auf der Zielgeraden Richtung Aufstieg noch erwischt, jetzt bekommt das Team fernab der Körbe eine zweite Chance. Am kommenden Freitag sprechen Vertreter von drei Clubs im Ligabüro in Köln für zwei freie Plätze in der 2. Bundesliga ProA vor.

Drei Bewerber für zwei Plätze: Es gibt durchaus aussichtslosere Unterfangen in der Welt des Sport. Und somit steht den WWU Baskets Münster nicht nur mathematisch am kommenden Freitag die Tür zur zweiten Bundesliga Pro A nicht nur einen Spalt, sondern sogar ziemlich weit offen. In Köln erwartet der Aufsichtsrat der 2. Basketball Bundesliga GmbH in einer Woche die drei Bewerber zum Rapport und wird noch am Abend das Stühlerücken in den beiden deutschen Top-Ligen beenden.