„Bis ich umfalle“: Baskets-Superman Lenz hat nach Jubiläum lange nicht genug

Spätsommer 1997. Manfred Kumbrink, damals Rektor an der Hauptschule Roxel, bietet seinen Schülern Freikarten für eine Partie des UBC Münster an. Die Drähte zum Basketball-Club sind kurz, sein Sohn Michael ist Manager des Regionalligisten. Das Angebot lässt sich Marco Lenz nicht entgehen – und ahnt in dem Moment nicht, dass sich damit sein Leben ändert.

Der erste Berührungspunkt mit dem UBC weckt die Leidenschaft für den Sport unter dem Korb. „Ich bin danach immer wieder hingegangen. Und als ich irgendwann gesehen habe, dass sie keinen Betreuer für die Mannschaft haben, habe ich gefragt, ob ich helfen kann“, sagt der heute 38-Jährige. Die Antwort lautet „Ja“ – er kann helfen. Und so ist Marco Lenz immer noch beim UBC, dessen erste Mannschaft nun WWU Baskets heißt, ist nicht mehr wegzudenken. Seit 25 Jahren. „Marco ist ein Gesicht des Vereins. Er identifiziert sich voll und ganz und zu 100 Prozent mit dem Club“, sagt Philipp Kappenstein.

Lenz wird zu „Rückhalt und Seele“ der Teams

Als Lenz beim UBC einsteigt, rückt auch Kappenstein als Junior in die erste Mannschaft, damals betreut von Dusko Milic. Kappenstein, der nach seinen Ausflügen nach Herten und Wulfen später erst als Spieler und dann als Trainer zurückkehrt, ist einer von weit über 100 Spielern, die Lenz kommen und gehen sieht. Ein Vertrauter, wie es auch Florian Herzog, Andreas Peters, Michael Möller, Guido Buschmeier oder Jan und Andrej König werden.

Lenz gehört fest zum Kreis der Mannschaft, ist mit seiner Art, seiner Hilfsbereitschaft und Loyalität „Rückhalt und Seele“ (Kappenstein) so vieler Teams – und in allen Spielklassen, die der UBC von der 2. Regionalliga bis nun zur 2. Bundesliga Pro A durchläuft. „Alle Höhen und Tiefen habe ich miterlebt“, sagt Lenz, der sich nur ungern an die trüben Zweitliga-Jahre Anfang des Jahrtausends erinnert. Der UBC im Dauertief, überfordert im Unterhaus. „Wir haben mal mit 60 Punkten in Quakenbrück verloren. Das war hart. Da habe ich auch gezweifelt, ob ich alles richtig mache“, sagt Lenz.

Zuletzt gab's eine Beförderung für Lenz

Aber er macht alles korrekt, arbeitet akribisch – und unermüdlich, fast rund um die Uhr. An Heimspieltagen ist er schon morgens in der Halle, bereitet alles vor. Trikots, Handtücher, Drinks und Snacks, alles hat seine Ordnung. Was nicht fehlen darf ist sein Roller, sein fahrender Wischmob, der längst sein Markenzeichen geworden ist. In Auszeiten dreht er schon in der Unihalle und nun am Berg Fidel seine Runden, heizt mit einer La Ola das Publikum ein, verabschiedet sich nicht selten mit der Superman-Geste. Einfach Kult.

Immer voll dabei: Hier jubelt Marco Lenz (rechts) in der Halle Berg Fidel unter anderem mit Jan König (2. von rechts). Foto: Jürgen Peperhowe

Seit wenigen Wochen hat er sein „Hobby zum Beruf“ (Lenz) gemacht, ist nun hauptamtlicher Teambetreuer der Baskets. „Was Marco über die letzten 25 Jahre an Liebe und Leidenschaft in den Verein und die erste Mannschaft gesteckt hat, ist unvergleichbar“, sagt Manager Helge Stuckenholz.

Am Mittwoch beim Spiel gegen Vechta rückt Lenz ins Rampenlicht, seine Verdienste werden vor den Zuschauern gewürdigt. 25 Jahre – aber Schluss ist noch lange nicht. „Ich mache so lange weiter, bis ich irgendwann umfalle“, sagt Marco Lenz, der einen Traum hat. „Wenn es noch einmal 25 Jahre werden, würde ich gerne mal in einer neuen Halle mit dem Verein in der Bundesliga spielen.“ Unmöglich? Wer weiß. Oder wer hätte gedacht, dass der damals 13 Jahre alte Marco Lenz im Dezember 2022 noch dabei ist.