Ryan Richmond und Andrew Onwuegbuzie – die zwei aus der Baskets-WG

Münster

Ryan Richmond und Andrew Onwuegbuzie sind die beiden Neuzugänge der WWU Baskets Münster, die am Samstag in die Saison der 2. Bundesliga Pro B starten. Gut vorbereitet für den Liga-Alltag sind die beiden, die sich bestens eingelebt haben in ihrer neuen sportlichen Heimat. Auch weil sie sich in ihrer gemeinsamen WG mit Mitbewohner Cosmo Grühn einfach wohlfühlen.

Von Henner Henning