US-Boys sind da: Baskets-Trio ist in Deutschland gelandet

Am Donnerstag, vier Tage vor dem Start der Vorbereitung, ist das neue US-Trio der WWU Baskets Münster in Deutschland angekommen. Connor Harding (l.), Darien Jackson und Jordan Jones (r.) reisten gemeinsam an und konnten sich so auf dem Flug nach Frankfurt bereits kennenlernen. Nun wollen sich die Neuzugänge des Pro-A-Ligisten schnell in ihrer neuen Heimat einleben, erste Kontakte zu Mitspielern gab es schon.

Am Montag bittet Coach Björn Harmsen dann erstmals zum Training, sieben Wochen (mit fünf Testspielen) bleiben dem Zweitligisten, der mit dem Isländer Hilmar Petursson einen weiteren ausländischen Neuzugang verpflichtet hatte, bis zum Saisonstart. Die erste Partie bestreiten die Baskets am 2. Oktober (Sonntag) bei Phoenix Hagen, das erste Heimspiel in der Zweitklassigkeit findet dann am 8. Oktober (19.30 Uhr) gegen die Kirchheim Knights am Berg Fidel statt.