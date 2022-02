WWU Baskets mit dreckigem Sieg, der „Gold wert“ ist

Eine Basketball-Gala, ein offensives Feuerwerk war es nicht, was die WWU Baskets Münster am Mittwochabend im Nachholspiel bei den BSW Sixers boten. Als „Kampfspiel“ oder „zerfahren“ umschrieben die Pro-B-Ligisten die 40 Minuten, die mit dem 15. Sieg der Westfalen endeten. Die Erkenntnis lautet daher: Die Baskets können es auch als Malocher.

Auf nun stolze 15 Siege am Stück ist die Serie der WWU Baskets Münster am Mittwochabend angewachsen. 42 der 60 gespielten Viertel gewann der Pro-B-Ligist in der laufenden Saison und erzielte bislang im Schnitt 92,2 Punkte pro Partie. Zweimal aber lag er deutlich darunter – und zweimal waren die BSW Sixers der Gegner, der die Westfalen im Rückspiel am Rande der ersten Niederlage hatte. „Das war ein absolut hart umkämpftes Spiel“, sagte Kapitän Thomas Reuter nach dem 73:70-Kraftakt, bei dem nicht alles, sondern eher wenig rund lief aus münsterischer Sicht.

In der Ballspielhalle zu Sandersdorf wurden Erinnerungen an das Hinserien-Duell (79:71) wach. Schon Ende Oktober mühten sich die Baskets und mussten sich am Ende mächtig strecken. Dieses Szenario wiederholte sich, erneut taten sich die Schützlinge von Coach Björn Harmsen schwer.

Gegen die ungemein physisch agierenden Sixers fand Münster defensiv wie offensiv nie zur nötigen Leichtigkeit, versprühte gegen die unangenehme BSW-Zonenverteidigung wenig Esprit, entwickelte kaum Ideen. „Wir waren zu zögerlich und hatten keine gute Raumaufteilung. Gegen eine Zone musst du treffen. Das haben wir zu wenig, da ging dann das Nachdenken los. Es war ein zerfahrenes Spiel. Offensiv war es bis zum Ende ein ganz schöner Kampf“, meinte Harmsen.

Harmsen: „Haben Moral bewiesen“

Seine Mannschaft aber nahm diesen an, bewies auch in schwierigen Phasen – etwa nach dem 0:17-Lauf im dritten Viertel zum 48:57 (28.) – „Moral“ (Harmsen) und stemmte sich gegen die Premierenpleite. „Solche Spiele sind immer Gold wert, wenn es nicht läuft, du aber dennoch gewinnst“, sagte der 39-Jährige.

Der 15., diesmal dreckige, Erfolg, den Ryan Richmond mit fünf Zählern in den letzten 44 Sekunden zum Endstand eintütete, war zudem ein Vorgeschmack auf die kommenden Partien – und auch auf die Playoffs. „Man hat gemerkt, dass die Sixers sehr motiviert waren, mit viel Energie gespielt haben und Bock hatten, uns die erste Niederlage anzuhängen. Das wird jetzt häufiger kommen“, so Reuter.

Der Nächste, der es probieren wird, ist am Sonntag der SC Rist Wedel. Und der ist Tabellenzweiter.