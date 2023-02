Erfahrener Neuzugang: Dieser Mann soll die Lücke bei den Baskets schließen

Einen ersten Eindruck von der Sportszene seiner neuen Wahlheimat hat Marek Dolezaj bereits einen Tag nach seiner Ankunft in Münster bekommen. Mit seinen Teamkollegen war er Gast bei der Sportler-Wahl im Jovel und erlebte, wie die WWU Baskets in der Kategorie „Mannschaft des Jahres“ auf dem zweiten Platz landeten. Nun will der Slowake helfen, dass seine neue Mannschaft mit einer guten ersten Serie in der 2. Bundesliga Pro A womöglich auch im nächsten Jahr nominiert wird. Dolezaj verstärkt bis zum Saisonende den Tabellen-13., der aktuell zwei Spiele Rückstand auf einen Playoff-Rang und zwei Spiele Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz hat.

Die Baskets reagierten mit der Verpflichtung des 24-Jährigen auf das langfristige Fehlen von Adam Touray und Cosmo Grühn, kann Dolezaj doch flexibel auf den Positionen drei bis fünf eingesetzt werden. Der 2,08 Meter große und in Bratislava geborene Hüne war zuletzt für drei Monate in Ungarn bei Nyiregyhaza BS sowie davor in der ersten griechischen Liga bei Iraklis Thessaloniki und beim BC Ternopil in der Ukraine am Ball. Und auch Erfahrung aus den USA bringt Dolezaj mit an den Berg Fidel, vier Jahre lang spielte er für die renommierte Syracuse University und war dort ein Leistungsträger. Sein Ex-Coach Jim Boeheim bezeichnete ihn als seinen „wichtigsten und enorm guten, vielseitigen Spieler mit einem hohen Basketball-IQ“, der Dinge auf dem Feld besser sehe als andere.

„Ein sehr intelligenter Spieler“

Münster darf sich also auf einen kompletten Akteur freuen, der helfen soll, schnellstmöglich die wichtigen Punkte für den Klassenerhalt zu holen. „Marek ist ein Neuzugang, der uns mit Sicherheit auf mehreren Positionen weiterhelfen kann und wird. Er ist ein sehr intelligenter Spieler, der den Ball bewegt und passen will. Er kann uns mit seiner Größe und Athletik helfen, die Lücken zu schließen, die wir da momentan haben“, sagt Baskets-Trainer Björn Harmsen über Dolezaj, der am Sonntagabend in Münster ankam und am Dienstag ein erstes Training absolvierte. „Die Baskets haben mich hierher geholt, um dem Team zu helfen, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen. Ich möchte das Team so gut wie möglich unterstützen“, sagt der bescheiden auftretende Slowake. Dass die deutsche Pro A für ihn noch Neuland ist, sollte für ihn kein Problem sein. „Ich habe ja schon in ein paar europäischen Ligen gespielt.“

Am Samstag könnte Dolezaj sein Debüt im Baskets-Trikots geben. Dann geht es beim Tabellenzehnten Eisbären Bremerhaven in ein wegweisendes Duell mit Blick auf die Restsaison.