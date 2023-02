„Waren nicht wach“: Baskets bei Dolezaj-Debüt in Bremerhaven chancenlos

Ein schweres Auswärtsspiel hatte Björn Harmsen, Trainer der WWU Baskets Münster, seinen Schützlingen in Bremerhaven prophezeit, doch dass sie am Ende derart in die Pranken der Eisbären gerieten, war dann doch eine unschöne Überraschung.

Die WWU Baskets Münster wurden im hohen Norden bei den Eisbären Bremerhaven kalt erwischt. Mit 75:91 (34:44) unterlagen die Schützlinge von Trainer Björn Harmsen in einer Partie, in der die Gäste eigentlich nie ernsthaft für einen Sieg in Frage kamen. Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel (18:19) brachte Thomas Reuter Münster mit 20:19 (21. Minute) noch ein letztes Mal in Front, ehe sich die Eisbären auf Beutejagd machten, sich zur Halbzeit ein 10-Punkte-Polster angefressen hatten und ihre Beute anschließend nicht mehr aus den Fängen ließen.

Harmsen hatte nach der Partie zwei Punkte, die sowohl das Spiel als auch dessen Ergebnis, knapp, aber nachvollziehbar erklären konnten. "Wir haben keine gute Leistung gebracht, waren nicht so wach und so konzetriert wie in der vergangenen Woche", lautete das Zeugnis für die eigene Mannschaft. Und - nicht minder wichtig: "Bremerhaven hat das sehr gut gemacht. Mit mehr Konzentration und mehr Energie."

Blick auf den Kampf gegen den Abstieg

Recht schnell war klar, dass Münster in Bremerhaven nicht mehr um den Sieg, sondern nur noch um den Erfolg im direkten Vergleich würde spielen können. Mit 96:80 konnte das Hinspiel am Berg Fidel deutlich gewonnen werden, am Samstagabend hatten die Baskets noch Glück, dass Bremerhavens Topscorer Robert Oehle (22 Punkte) am Ende nur einen seiner beiden letzten Freiwürfe verwandelte – und damit zumindest in dieser Wertung für ein totes Rennen sorgte. Allerdings ist Bremerhaven den Baskets in der Tabelle durch diesen Sieg schon um vier Zähler enteilt – der potenzielle Einsatz eines direkten Vergleichs liegt aktuell in weiter Ferne. "Und der ist auch nicht wichtig. Wir müssen nach unten schauen", lenkt Harmsen den Blick auf den Kampf gegen den Abstieg, der bessere Leistungen, als die in Bremerhaven erfordere. "Natürlich macht uns das Fehlen von Adam Touray, Cosmo Grühn und jetzt auch noch Darien Jackson zu schaffen. Wir müssen mit einer sehr kleine Rotation spielen, das Bremerhaven jetzt zum Beispiel sehr gut ausgenutzt."

Schwerer Start für Neuzugang Dolezaj

Somit war auch das Debüt von Neuzugang Marek Dolezaj nicht von Erfolg gekrönt. Der 2,08-m-große Slowake wartet auch nach den ersten knapp 17 Minuten im Baskets-Trikot auf seinen ersten Korb, konnte sich aber in allen anderen Statistiken erste Meriten erwerben. Ein Assist, fünf Rebounds, ein Block und ein Steal stehen in seiner taufrischen Baskets-Bilanz – durchaus ausbaufähig. "Für ihn war sehr schwierig. Im Training hat er das schon sehr gut gemacht, aber jetzt muss er sich auch noch an die Liga und die Schiedsrichter gewöhnen. Er hatte zwei Schrittfehler, die wo anders möglicherweise nicht gepfiffen worden wären", so Harmsen.