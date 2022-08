WWU Baskets starten mit vier Neuzugängen in die Vorbereitung

Der 2. Oktober ist für die WWU Baskets der Stichtag, dann beginnt die Saison. Sieben Wochen bleiben bis dahin, um sich in Form zu bringen – und sich in neuer Besetzung einzuspielen. Nur gut, dass die Baskets am Montag mit der Vorbereitung loslegten.

Kader komplett, alle fit und auch der Coach gut erholt zurück aus dem Sommerurlaub. Unter besten Voraussetzungen haben die WWU Baskets Münster den Countdown für den Start in die 2. Bundesliga Pro A gestartet. Am Montag nahm der Aufsteiger das Training auf, alles mit Blick auf den Auftakt am 2. Oktober bei Phoenix Hagen. Sieben Wochen bleiben Trainer Björn Harmsen, um aus dem neu formierten Team eine Einheit, eine schlagkräftige Mannschaft zu bilden.

Um 12 Uhr gab es ein erstes kleines Training, ein bisschen Werfen auf freiwilliger Basis war angesagt vor dem offiziellen Beginn sechs Stunden später. Ein erstes Treffen in Mannschaftsstärke, ein erster Informationsaustausch – und der Fahrplan für die knapp sieben Wochen bis zum ersten Hochball in Liga zwei. „Wir werden die ersten Tage dazu nutzen, uns kennenzulernen und wieder in den Rhythmus zu finden. Es wird spannend zu sehen sein, wie sich die Truppe mit vier Neuzugängen findet, wie sie sich neu aufstellt“, sagt Harmsen, der seine „Idee, wie wir spielen wollen“, in dieser Anfangsphase seinen Schützlingen einimpfen will. Dabei hat er schon jetzt klare Vorstellungen, was er defensiv vorhat und erwartet. Offensiv dagegen will der 40-Jährige mit seinem Team Systeme entwickeln, angelehnt an den Qualitäten der Spieler. „Früher habe ich als Trainer schon im Sommer angesagt, wie ich es haben möchte und habe es dann durchgeboxt. Ein paar Grundpfeiler haben wir natürlich schon, aber einige Systeme projizieren wir auf die Stärke der Mannschaft, der Spieler“, erklärt der Coach.

Neuzugänge sind immer auch eine Wundertüte

Mit der Zusammenstellung des Kaders ist er zufrieden, das Aufgebot entspricht seinen Vorstellungen. Und doch bleiben bei vier ausländischen Neuzugängen immer auch Fragezeichen, wie sie sich im neuen Umfeld einfügen und sportlich einschlagen. Gerade bei den drei US-Importen, die alle drei erstmals die Staaten verlassen haben und ihr Glück auf deutschen Basketball-Courts suchen. „Es ist bei Rookies auch immer die Frage, wie sie sich etablieren und ob sie überraschen. Ich hoffe das mal“, sagt Harmsen, der sowohl Jordan Jones, Connor Harding und Darien Jackson als auch den Isländer Himlar Petursson wohlbehalten in Münster in Empfang nehmen durfte.

Sie alle sowie der Rest der Truppe um Kapitän Thomas Reuter starten mit einer Woche, „in der wir sie nicht überlasten“, wie Harmsen mit Blick auf das klein zuhaltende Verletzungsrisiko sagt. „Aber ab Woche zwei wird es dann deutlich intensiver.“ Am deren Ende steigt das erste gegen den Pro-A-Absteiger Itzehoe, vier weitere (zwei beim Turnier in Gießen, gegen Karlsruhe, in Bremerhaven) gegen Konkurrenten aus der zweiten Liga folgen bis zur Generalprobe am 24. September gegen die Artland Dragons. Bis dahin wartet eine Menge Arbeit auf die Baskets, die nun kräftig anpacken werden.