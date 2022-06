Lücken im Aufgebot stressen Preußen-Trainer Hildmann nicht

Angeln, Wandern, Schwimmen im Meer – Sascha Hildmann musste wie jeder im Fußballgeschäft alles, was möglich war, in dreieinhalb Wochen Sommerurlaub pressen. „Der Tank ist voll“, sagt der Trainer von Preußen Münster vor dem Vorbereitungsstart an diesem Donnerstag. „Aber er war auch nie leer. Ich habe immer Energie.“ Klingt nach gnadenlosem Optimismus, doch natürlich haben die Tiefschläge im Saisonfinale (Vizemeisterschaft aufgrund des Torverhältnisses, Pleite im Pokal-Endspiel) auch am Pfälzer gezehrt. „Der Abschluss war alles andere als schön. Niederlagen gehören dazu, aber ich hadere immer noch. Wo haben wir die drei, vier Treffer liegen lassen? Daran habe ich schon noch zu knabbern.“

