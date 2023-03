Zweiter „Freispruch“ für Ludger Beerbaum

Aufatmen in Riesenbeck und im Stall von Ludger Beerbaum. Nachdem bereits die Staatsanwaltschaft Münster das strafrechtliche Verfahren in Bezug auf mögliche Verletzungen des Tierschutzgesetzes eingestellt hatte, folgte nun die Disziplinarkommission des Verbandes.

Es hat lange gedauert, bis sich die Reiterliche Vereinigung FN abschließend zum Fall Ludger Beerbaum geäußert hat. Doch am Dienstagmorgen, knapp ein halbes Jahr nachdem die Staatsanwaltschaft Münster das Verfahren wegen möglicher Verstöße gegen das Tierschutzgesetz mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt hatte, gab es auch aus Warendorf ein Statement. Nach mehr als einjähriger Untersuchung habe die Disziplinarkommission der FN ebenfalls das Verfahren eingestellt. Diese hatte die in einem Bericht des TV-Magazins „RTL Extra“ im Januar 2022 erhobenen Vorwürfe untersucht, ob im Stall des vierfachen Olympiasiegers unerlaubte Trainingsmethoden angewandt wurden.

In der Mitteilung des Verbandes heißt es, dass „kein Nachweis dafür vorliegt, dass dem Pferd in der Videosequenz, die dem Verfahren zugrunde lag, erhebliche Schmerzen zugefügt wurden“. Somit läge auch keine Verletzung der Leistungsprüfungsordnung vor. In dem damals verdeckt gedrehten Video war dem Stall Beerbaum vorgeworfen worden, sich der verbotenen Methode des Barrens bedient zu haben, bei der dem Pferd beim Sprung mit einer Stange vor die Vorderbeine geschlagen wird.

Die Kommission beschäftigte sich mit der Frage, ob es sich um ein Barren oder ein Touchieren – auch diese Methode ist mittlerweile verboten – gehandelt habe. „Hier handelte es sich um einen rechtlich sehr schwierigen Fall. Es ging allein darum, ob sich aus der Videosequenz eine Verletzung der Leistungsprüfungsordnung ergibt und nicht darum, ob die inzwischen verbotene Methode des Touchierens so angewendet wurde, wie sie in den Richtlinien beschrieben war. Diese Frage zu beantworten, hat sich die Disziplinarkommission nicht leicht gemacht“, betonte FN-Justitiarin Dr. Constanze Winter.

„Ich werte dies als einen klaren Freispruch“

Schon recht früh nach der Ausstrahlung der RTL-Sendung hatte sich FN-Generalsekretär Soenke Lauterbach zu der Causa Beerbaum geäußert, hatte damals gesagt, dass „Teile der dokumentierten Vorgänge eindeutig nicht unserer Beschreibung des Touchierens entsprechen“. Beim Blick auf die Entscheidungen der Staatsanwaltschaft und der Disziplinarkommission der FN eine – vorsichtig ausgedrückt – eher unglückliche Aussage.

Nur kurz und knapp kommentierte Beerbaum, der derzeit den bei einem Sturz in Doha erlittenen Beinbruch auskuriert, die FN-Entscheidung. „Ich werte dies als einen klaren Freispruch“, ließ der 59-Jährige aus Katar verlauten. „Das ganze Verfahren hat viel zu lange gedauert und diese Entscheidung war absehbar.“ Nun ist endlich ein Schlussstrich gezogen unter eine Affäre, die Beerbaum viel Zeit, Nerven und Reputation gekostet hat.