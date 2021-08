Magier Zimmermann zaubert vor dem 0:0 Holdack aus dem Zylinder

Die Szene, die heftig diskutiert wurde: Wird RWA-Torhüter Martin Velichkov von Niklas Heidemann unfair attackiert? Der Schiedsrichter erkannte den aus diesem Duell folgenden Gäste-Treffer zunächst an, nahm ihn dann aber wieder zurück.

Die erste Überraschung gab es schon vor dem Anpfiff für die Anhänger von Rot-Weiß Ahlen, die zweite – zumindest eine kleine – mit dem Abpfiff und dem 0:0 des Regionalligisten gegen den Top-Favoriten Wuppertaler SV.

Gerade noch rechtzeitig griff Trainer Andreas Zimmermann vor der Heimpremiere in den imaginären Zylinder und zog Jan Holldack heraus. Ob sich die Gäste davon tatsächlich verzaubern oder irritieren ließen? Zumindest blieben sie ohne Treffer.

Schiedsrichter korrigiert Tor- Entscheidung nach Rücksprache mit Assistenten

Wenngleich sie nach 17 Minuten und der vermeintlichen Führung durch Marco Königs zunächst jubelten. Nach einem Pressschlag gerieten Torhüter Martin Velichkov und WSV-Akteur Niklas Heidemann aneinander. Die Gastgeber sahen eine Behinderung des Torhüters, die Gäste ein regelkonformes Tor. Denn Königs hatte sauber abgestaubt. Wie aber war die Szene zuvor zu bewerten? Schiedsrichter Tarik Damar entschied zunächst auf Tor, nutzte dann aber die Behandlungspause von Velichkov zu einem Austausch mit seinem Assistenten – und nahm den Treffer zurück.

Zur Enttäuschung des WSV, der vom Ex-Ahlener Felix Backszat als Kapitän aufs Feld geführte worden waren. Backszat, war einer von zuletzt drei kurzfristig verpflichten Neuzugängen. Wie auch Lion Schweers, neben Heidemann, Königs und Kevin Rodrigues Pires der vierte WSV-Akteur mit einer Vergangenheit beim SC Preußen Münster.

Überraschendes Holldack-Comeback dank Fax-Eingang

Ein Treffer blieb in einer intensiven Begegnung aber auch den Rot-Weißen verwehrt. Allerdings auch zwei vehement geforderte Strafstöße nach körperbetonten Aktionen gegen Gianluca Marzullo und Sebastian Mai.

Auch Jan Holldack ging bei seinem Comeback leer aus. Noch am Freitagnachmittag hatte Trainer Andreas Zimmermann abgewunken: „Das zieht sich. Ich plane ohne ihn.“ Um 14 Uhr und mit Blick auf den Spielbericht spielte der 25-Jährige in den Planungen dann doch eine Rolle – und von Beginn an mit.

Am Vormittag war nämlich das ersehnte Fax mit der Spielberechtigung doch noch auf den Tisch der Geschäftsstelle geflattert, was für gute Laune in Ahlen sorgte. Ähnlich wie der erste Punkt der Saison, wenngleich es nicht gereicht hatte, das Spiel zu gewinnen, wohl aber eine Niederlage zu verhindern.

Mittwoch wartet Fortuna Köln

Am kommenden Mittwoch (25. August, 19.30 Uhr) geht es mit dem dritten Spieltag und der Begegnung bei Fortuna Köln bereits für RWA weiter.