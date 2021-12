Mai und Iwan treffen beim 2:0 von Rot-Weiß Ahlen

Andreas Zimmermann strahlte nach dem verdienten Dreier über den SV Straelen und hatte gleich mal wieder einen guten Spruch rausgehauen. „Wir haben nach dem Rückrundenauftakt drei Punkte mehr auf dem Konto als in der Hinrunde“, scherzte der Trainer von Rot-Weiß Ahlen in Anspielung auf das in Straelen mit 2:4 verlorene Saisonauftaktspiel nach dem 2:0 (0:0) des Fußball-Regionalligisten vom Samstag. Die drei Zähler mehr bedeuten 26 Punkte für RW Ahlen nach dem 20. Spieltag und einen doch schon beruhigenden Vorsprung auf den gefährlichen, weil den Abstieg bedeutenden, fünftletzten Tabellenplatz.

Für die Beruhigung hatten diesmal Andreas Iwan und Sebastian Mai gesorgt, mit ihren Treffern in der 59. beziehungsweise 62. Minute. Ein dritter Treffer, es wäre der des Gianluca Marzullo in seinem 100. Spiel für Ahlen gewesen, war wegen vermeintlicher Abseitsstellung Sebastian Mais nicht in die Wertung gekommen. „Kann man pfeifen“, gab Marzullo nach Spielschluss zu. Er hatte den Kopfball des Straeleners Simoes, der schon auf dem Weg zum wunderschönen Eigentor war, „noch irgendwie über die Linie geprockelt“. „Allerdings ging Sebi im leichten Abseits stehend auch zu diesem Kopfball hoch“, so Marzulla, was dann wohl auch zur Entscheidung „kein Tor“ führte.

Wiesweg zweimal an die Latte

Pech hatte Romario Wiesweg, der zum „Spieler des Tages hätte werden können, allerdings zweimal nur die Latte des gegnerischen Tores getroffen hatte. „Schade, da war zweimal mehr drin“, erklärte der aber auch ohne Torerfolg richtig starke Wiesweg. Auf dem rutschigen Kunstrasen des Nebenplatzes hatten beide Teams so ihre (Stand-)Schwierigkeiten, zeigten den leider nur 352 Zuschauern aber durchaus sehenswerten Regionalliga-Fußball.