Maiblüte im Herbst am Aachener Tivoli?

Rotweiße Frühlingsgefühle im Herbst? Dazu könnte es tatsächlich kommen, wenn der Fußball-Regionalligist am Samstag sieg- und erfolgreich am Aachener Tivoli aufspielt. Aber auch ein Akteur in Reihen der Wersestädter könnte aufblühen und seinem Namen alle Ehre machen.

Nicht aufgeben: Sebastian Mai will zurück auf seinen Stammplatz. Letzte Saison hat der Rechtsaußen RW Ahlen mit sieben Toren geholfen, die Klasse zu halten. Jetzt gehört er oft nicht zur Stammelf.

Gut, der Aachener Tivoli ist jetzt nicht unbedingt mit dem Rhynerner Papenloh zu vergleichen. Aber auch im Stadion der Alemannia gelten die gleichen Gesetzmäßigkeiten wie überall: Rundes ins Eckige. „Und deshalb“, sagt Sebastian Mai über den Pflichtsieg, „musste einfach!“ Gemeint ist natürlich der Sieg seines RW Ahlen am Samstag (14 Uhr) beim Liga-Nachbarn, um sich unbedingt weiter von den Kellerkindern abzusetzen. Aber der Rechtsaußen könnte auch sich selbst meinen: Musste einfach!

Sebastian Mai, das viel umworbene Wunderkind der letzten Saison und mit sieben Toren der Klassenerhaltsheld, kommt gerade erst auf zweimal 90 Minuten Einsatzzeit; nach dem Muskelfaserriss Anfang September durfte der 20-Jährige höchstens mal jeweils eine Halbzeit lang die Außenbahn beackern. „Ich gebe zu, das ist natürlich nicht das, was man sich so vorgestellt hat“, nagt es an ihm. „Ich war es schon anders gewohnt.“

Mehr Konkurrenz durch Mamutovic und Ivan

Nun ist die Konkurrenz an den offensiven Seiten mit Andreas Ivan oder Daniel Mamutovic natürlich stärker geworden, aber Mai kämpft sich wieder heran. Auf Rhynerns Papenloh waren es im Pokal mal wieder ganze 90 Minuten und eine starke zweite Hälfte. „Das hat gut getan, mal wieder so lange auf dem Platz zu sein“, lacht der Jura-Student, der nur hofft, dass das auch Trainer Andreas Zimmermann zu würdigen weiß. „Ich hoffe, er hat es gesehen“, weiß Mai noch nicht, ob es heuer auch gegen die Alemannia reicht.

„ »Schlecht drauf sein bringt ja nichts« “ Sebastian Mai, der zumindest aktuell seinen Stammplatz verloren hat

„Ach,weitermachen und Gas geben“, sagt der Offensive weise. „Schlecht drauf sein bringt ja nichts.“ Zumal Aachen bei aller Tradition immer noch hinter Ahlen zu finden ist. „Das ist natürlich ein großer Verein mit einem großen Namen, aber gezeigt haben die auch noch nicht so viel.“

„ »Sebi gibt Gas, das ist geil« “ RW-Trainer Andreas Zimmermann hat erfreut eine Reaktion bei Mai ausgemacht

Und da es Andreas Ivan erneut unwohl ist, steigen auch die Chancen für Mai, wieder in der Startformation zu stehen, um sich mit einer Gala-Leistung in den Fokus zu rücken. Sein Trainer hätte ja nichts dagegen. „Sebi gibt Gas, das ist geil!Er ist ja auch wieder voll am Start“, freut sich Zimmermann über jeden Konkurrenzkampf im Kader, muss aber mit Blick auf die Mitbewerber auf den Außenposten einschränken: „Wie seine Lage ist, das kann er selbst einschätzen, er ist ja ein heller Kopf.“

Kann er, der Mai, kann er. „Offensiv sind wir schon mit starken Einzelspielern besser besetzt als im vergangenen Jahr“, sagt er. Was aber die Maienblüte auf dem herbstlichen Tivoli nicht verhindern muss.