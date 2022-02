Mark Monhof wird 50 und hat sein Leben rasant entschleunigt

„Racing is life“ – Rennsport ist Leben. Der in die Jahre gekommene graue Hoodie ist seine Botschaft an die Welt da draußen. Dieser Mann hat Treibstoff im Blut. In seinen Adern fließt Benzin. Bis heute. Ausfluss einer Leidenschaft. Einer Leidenschaft, die Münsters erfolgreichstem Motorradrennfahrer Mark Monhof aber auch ein schweres körperliches Leid zufügt.

Samstag, 10. Juli 2010, Hockenheim. Im schweißtreibenden Training bei 38 Grad zum dritten Lauf des German Endurance Cups steuert der damals 38-Jährige seine Maschine für das Münsterland-Racing-Team in eine Rechtskurve auf Höhe des Eingangs zum Motodrome. Es ist 12.38 Uhr, als Monhof bei weit mehr als 200 Kilometern in der Stunde vom Gas geht, die Vorderradbremse betätigt, wahl- und erfolglos pumpt. Reaktionsschnell drückt er die Fußbremse, legt seinen PS-starken Feuerstuhl auf die Seite, rast mit einer hohen Restgeschwindigkeit von 140 km/h mit beiden Rädern und Motorblock liegend in den Reifenstapel. Gespenstische Ruhe.

Bewusstsein verloren, Erinnerungen weg

Die Notärzte sind schnell vor Ort, schneiden den siebenmaligen deutschen Meister aus seiner Leder-Kombination, heben ihn auf eine stabile Luftkissenmatratze. Die Rotorblätter eines Rettungshubschraubers durchschneiden die gefühlte Stille. „Und dann verblassen die Erinnerungen“, sagt Mark Monhof. Plötzlich wird es dunkel, er verliert das Bewusstsein. Drei Tage liegt er auf der Intensivstation im Universitätsklinikum Mannheim, die Situation ist lebensbedrohlich. Seine Familie – zwischen Hoffen und Bangen. Die Liste der Frakturen ist ellenlang: Becken, Hüfte, und Schambein, das linke Knie, der Oberschenkel, der linke Oberarm und das rechte Handgelenk sind gebrochen. Monhof kann nicht mal selbstständig essen. Ein Trauerspiel.

Mark Monhof auf seinem Motorrad. Foto: privat

Nach zwei Wochen wird er in die Uniklinik nach Münster zu Professor Michael Raschke verlegt. Hier geht es langsam und stetig bergauf. Nach zehn Eingriffen und drei Monaten folgen erste Gehversuche. „Ich habe nie mit der Situation gehadert“, verrät Monhof. Er sei ein positiver Mensch – und erinnert sich an ein Gespräch mit einer Psychologin, das ihm in der Leidenszeit nahegelegt wurde. Nach nicht mal einer Stunde sagt die Therapeutin überrascht: „Sie sind so lebensbejahend, Sie brauchen mich nicht.“

Kein gebrochener Mann

Knapp zwölf Jahre sind vergangen. Monhof ist in dieser Woche 50 Jahre alt geworden – und alles andere als ein gebrochener Mann. Auch wenn an jenem brütend heißen Sommertag im Juli 2010 seine Karriere auf brutale Art und Weise jäh endete, ist er mit sich und der Welt im Reinen. Klar, die künstliche Hüfte macht Probleme, das verschraubte Becken schmerzt. Aber er lebt – wenn auch entschleunigt. Feiert den 10. Juli jedes Jahr wie einen Geburtstag.

Die Liebe zum Rennsport ist geblieben. 2012 erfüllt er sich mit dem Kauf eines klassischen Porsche 911 einen Traum. Damit geht es regelmäßig in die Alpen oder in den Harz. Ganz balante. Auch sein Motorrad, eine BMW GS Urban, ist für die Seele. 109 Pferdestärken lassen sich gut führen. Allein um zu wissen, dass, wenn der Gedanke da ist, einmal wieder aufzusteigen und eine Runde zu drehen, genau das auch möglich ist. Ein kleiner, aber wichtiger Luxus in seinem Kosmos.

„ »Ganz ohne geht es nicht.« “ Mark Monhof

Das Gaspedal drückt er nur noch am Nürburgring durch. Mit seinem BMW 328i – ausgestattet mit Schalensitzen, Käfig und Feuerlöscher. Zusammen mit Tim Peters nimmt er an der Gleichmäßigkeitsprüfung Nordschleife siebenmal im Jahr teil. Auch Auto-Sportfahrerlehrgänge besucht er. „Ganz ohne geht es nicht“, gibt Monhof zu. Benzin hat er noch immer im Blut. Wenn auch ein bisschen verdünnt.