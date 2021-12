Markus Greufe sprintet in die nationale Spitzenklasse

Markus Greufe wird nicht jünger, aber immer schneller: 26 Jahre ist der Sprinter der LG Brillux jetzt alt und auf der Bahn so schnell wie noch nie. Das ist die gute Nachricht – die schlechte: Viel schneller geht es nicht. Der Leichtathlet aus Gremmendorf klopft mit seinen Bestzeiten schon in der nationalen Spitze an.

Das richtige Timing ist entscheidend, vor allem, wenn es um Bruchteile von Sekunden geht. In der Theorie ist sich Markus Greufe dessen schon bewusst. Der Gremmendorfer weiß als Sprinter jede Hundertstelsekunde zu schätzen, als diplomierter Wirtschaftsingenieur sind ihm Zahlen ohnehin nicht fremd. Dennoch ist dem schnellen Mann von der LG Brillux Münster im Sommer 2021 ein fataler Fehler im Zeitmanagement unterlaufen.

Norm eine Woche zu spät geknackt

Als Greufe die 100 Meter in 10,48 Sekunden auf die Bahn trommelte, unterbot er akkurat die Norm für die Deutschen Meisterschaften. So schnell, so gut. Doof nur, dass die Titelkämpfe bereits eine Woche zuvor stattgefunden hatten. „Nicht optimal“, gibt Greufe schmunzelnd zu, sechs Monate später kann er darüber lachen – auch, weil er aus der Lektion gelernt hat.

Hallen-DM gebucht

Beim Sprintertag vor Wochenfrist stempelte er über 60 Meter 6,72 Sekunden in sein Rekordbuch. Das ist nicht nur nationale Spitzenklasse, sondern auch die Eintrittskarte für die Deutschen Hallenmeisterschaften Ende Februar in Leipzig – locker in der Zeit und blitzschnell.

Immer noch Luft nach oben

Trainer Lars Goldbeck rechnet diese 60-Meter-Marke über den Daumen auf eine Zeit von 10,30 Sekunden über die 100 Meter hoch, „richtig stark, in NRW und in Deutschland“. Greufe selber bewertet das Ganze etwas konservativer, sieht aber ebenfalls rekordverdächtige Zahlen aufleuchten: „Auf den letzten 40 Metern müsste schon einiges schiefgehen, wenn am Ende nichts Besseres als die 10,48 rauskommen.“ Persönliche Bestleistungen sind derzeit Greufes ständiger Begleiter – und das im für Sprinter hohen Alter von 26 Jahren. „Ich habe da noch einige Schwachstellen, an denen gearbeitet werden kann“, sieht der Mann noch Luft nach oben, der immerhin schon stolze 17 Jahre auf der Tartanbahn verbracht hat.

Erste Sprints beim TuS Hiltrup

Schon auf der Ida-Schule in Gremmendorf machte die Grundschullehrerin Bewegungsdrang und Tempo im Übermaß beim neunjährigen Markus aus. „Sie schickte mich zum TuS Hiltrup“, erinnert sich Greufe an die ersten schnellen Schritte aus dem Startblock. Unter der Flagge der damaligen LG Ratio startete er bei den Deutschen Schüler- und Junioren-Meisterschaften. „Nicht ganz vorne dabei, aber immer ganz okay.“

Warum der große Durchbruch noch 15 Jahre auf sich warten ließ, bleibt ein kleines Rätsel. „Aber ich war oft und auch lange verletzt“, wagt Greufe einen Erklärungsversuch. Die Patellasehne, diverse Muskelfaser- und Bündelrisse begleiteten den Sport-Allrounder durch die Jugend. Fußball beim SC Gremmendorf blieb als Erstes auf der Strecke, Tennis beim TC Hohes Ufer ist inzwischen Ausgleichssport – zwischen den Verletzungen wurde gesprintet, so schnell die Füße trugen. Mit einer Bestzeit von 11,30 Sekunden kam er zur Sprintergruppe von Goldbeck, diese Zeit läuft er inzwischen fast rückwärts. Vor allem weil die letzte Verletzung auf das Jahr 2019 datiert. „So lange am Stück ohne Ausfall, das ist Rekord“, so Greufe rückblickend auf mehr als zwei Jahre ohne Blessur, und das könnte der Grund für die Leistungssteigerung sein.

Zukunftsweisende Titelkämpfe

Fünfmal in der Woche treffen sich die Brillux-Sprinter fast immer betreut von Chef Goldbeck, der allerdings als Referendar mitunter Probleme mit dem Zeitmanagement bekommt. Auch Greufe muss wieder an seinem Timing arbeiten. Anfang Januar tritt er seinen Job in einer Unternehmensberatung an. „Zunächst aus dem Homeoffice.“ Für die Zeit bis zu den Deutschen Meisterschaften sei alles abgesprochen, die Trainingszeiten gesichert. Danach“, so Greufe, müsse er weitersehen. Als Entscheidungshilfe könnte zweifellos das DM-Ergebnis dienen. „Eine Finalteilnahme ist das Ziel. Was dann kommt, ist offen“, sagt Greufe – und eine Frage des perfekten Timings.