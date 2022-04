Marzullo geht mit neuem Vertrag entschlossen auf Torejagd

Ob es sich mit einem neuen Arbeitspapier erleichtert aufspielen und treffen lässt? Gianluca Marzullo kann den Beweis gleich am Samstag im Spiel in Mönchengladbach antreten. Schließlich hat der 31-Jährige nach der Vertragsverlängerung noch Ziel – auch kurzfristig.

Zweistellig hatte er diese Saison angepeilt, ein halbes Dutzend wurde es bis jetzt. „Ich hatte auch lange mit Corona zu kämpfen, aber das kommt jetzt schon“, bleibt Gianluca Marzullo gelassen, auch wenn der Offensive damit glatte vier Tore hinter Andreas Ivan liegt, der die Zweistelligkeit so knapp geknackt hat. Aber jetzt hat der 31-Jährige wieder viel Zeit, um seine Quote zu verbessern. Am Donnerstag hat Marzullo seinen Vertrag mit RW Ahlen verlängert und will mit neuem Elan durchstarten.