Mehr Zuschauer für Preußen, USC und die WWU Baskets

Es dürfen wieder mehr Menschen zu Sportveranstaltungen kommen, die „neue“ Corona-Schutzverordnung hebt die 750er-Grenze bei Fußballspielen und Hallensport auf. Doch was bedeutet das für den SCP im Preußenstadion und den USC sowie die Baskets in der Halle Berg Fidel?

Die neue Corona-Schutzverordnung dürfte bei Spielen am Berg Fidel bis zu 900 Menschen zulassen.

Preußen Münster kann noch auf sechs Zahltage hoffen. Der USC Münster wird in der Volleyball-Bundesliga noch mindestens fünf Heimspiele austragen, während die WWU Baskets noch mindestens drei Partien in eigener Halle in der regulären Spielrunde absolvieren, ehe die Play-offs anstehen.

Hier sind ein paar Zuschauer mehr möglich. Die „neue“ Corona-Schutzverordnung hebt die 750er-Grenze bei Fußballspielen und Hallensport auf. Da kommen die aktuellen Lockerungen gerade recht.

45.000 statt 4500 Fans für den SCP

Profiteur: Der SCP dürfte bei Heimspielen ab sofort vermutlich bis 7500 Zuschauer ins Stadion lassen. Die Kapazität der Arena an der Hammer Straße beträgt 15.000 Menschen, das Sicherheitskonzept reduziert das auf 14 300, bei Hochrisikopartien wird eine weitere Straffung auf maximal 13.800 Besucher vorgenommen. „Alles was mehr ist als jetzt, ist gut für uns“, sagte SCP-Geschäftsführer Bernd Niewöhner.

Ahlen, Straelen, Fortuna Köln, Homberg, Bonn und Uerdingen kommen noch – statt insgesamt 4500 Besuchern wie bei der bislang gültigen Schutzverordnung könnten nun bis zu 45.000 Menschen die sechs Partien sehen. Auch das Topspiel bei RW Essen am 20. Februar dürften 10.000 Fans verfolgen, möglicherweise bekäme der SCP auch ein Kartenkontingent.

Aber auch die Baskets und der USC dürften zumindest 900 Zuschauer in die 3000 Menschen fassende Halle am Berg Fidel hineinlassen. Besser als Geisterspiele ist das allemal.