Michael Kaminski und Andreas Zimmermann haben genau hingesehen

Zähler gibt es heute Abend keine. Aber Pluspunkte für die etwas ramponierte Seele – und vor allen Dingen das Ticket für das Viertelfinale im Fußball-Westfalenpokal. Um all das aber in die Tat umzusetzen, muss sich Regionalligist Rot-Weiß Ahlen ab 19.30 Uhr beim Oberligisten Westfalia Rhynern durchsetzen. Beide Trainer haben sich im Vorfeld ein genaues Bild vom Gegner gemacht.

Aufmerksamer Beobachter: Der Ex-Ahlener Michel Kaminski, inzwischen Trainer in Rhynern, hat den Pokalgegner im Wersestadion unter die Lupe genommen.

Es gibt nichts Besseres nach einer derben Niederlage, als sie schnellstmöglich wieder zu korrigieren. Fünf Tage nach der 2:6-Packung gegen den 1. FC Köln U 23 hat Rot-Weiß Ahlen am Mittwochabend Gelegenheit dazu, Pluspunkte zu sammeln. Auch wenn es eben diese im Westfalenpokal nicht gibt. Denn im Achtelfinale wartet Westfalia Rhynern (19.30 Uhr) als Gegner und Gastgeber.

Dabei hat sich die Westfalia ganz ordentlich eingestimmt. Am Wochenende verbuchte sie einen 6:0-Kantersieg gegen die SpVg Vreden, wobei sich besonders Eduard Probst mit einem Dreierpack für den Oberliga-Vierten in den Vordergrund spielte. Abschrecken lassen müssen sich die Rot-Weißen davon aber nicht. Im Zuge der Saisonvorbereitung setzte sich das Team von Trainer Andreas Zimmermann – längst noch nicht mit dem Kader von heute – schon mit 4:0 durch.

„Spion“ Kaminski im Wersestadion

Damit sich das nicht wiederholt unternahm Michael Kaminski einen Abstecher an die frühere Wirkungsstätte. Der Ex-Ahlener und aktueller Trainer von Westfalia Rhynern machte sich im Wersestadion ein Bild vom kommenden Gegner.

„ »Wir sind in der Liga überm Strich und spielen immer noch im Pokal« “ Für RW-Trainer Andreas Zimmermann ist alles in der Reihe

Ungeachtet dessen bleibt der RWA-Kollege entspannt. „Es ist doch nichts passiert“, zuckt Andreas Zimmermann die Schultern. „Wir sind in der Liga überm Strich und spielen immer noch im Pokal.“ Der herbe Reinfall in der Meisterschaft sei schon längst abgehakt und vergessen, beteuert der Fußball-Lehrer. Das halbe Dutzend der Westfalia hat ihn schon beeindruckt. „Das muss man erstmal machen“, staunte Zimmermann, seinerseits Zaungast am Papenloh. Dennoch versichert er: „Ich vertraue meinen Jungs.“ unter denen Mike Pihl (Magen-Darm-Grippe) fehlen wird. Auch Patrik Twardzik ist noch etwas unwohl. Der Defensivstratege hat seine zweite Impfung erhalten und leidet noch unter den Nachwirkungen.