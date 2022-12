Michael Schnaase sucht händeringend eine Frau

Union Lüdinghausen gastiert am Samstag (10. Dezember), 18 Uhr, beim 1. BC Beuel und tags darauf, 12 Uhr, beim DM-Dritten SV Fun-Ball Dortelweil. Das 08-Personal ist ziemlich knapp bemessen.

Eine wie Yvonne Li könnte der 08-Teammanager am Wochenende gut gebrauchen. Nur schlägt die beste Deutsche inzwischen für Dortelweil auf.

Zu den Gewinnern der morgen zu Ende gehenden Hinrunde in der Badminton-Bundesliga zählt ohne Wenn und Aber der SC Union Lüdinghausen. Mit den Siegen über Refrath und erst recht Vizemeister Bischmisheim war nicht zwingend zu rechnen, verdienter Lohn: Platz drei, noch vor dem amtierenden Vizemeister aus dem Saarland. Allerdings droht das schöne Vier-Punkte-Polster der Nullachter auf jene Ränge, die nicht zur Teilnahme an den Playoffs berechtigen, am Wochenende bedenklich zu schmelzen.

Der Grund: Vor den Auswärtsspielen am Samstag (10. Dezember), 18 Uhr, in Beuel und tags darauf, 12 Uhr, beim DM-Dritten SV Fun-Ball Dortelweil sucht 08-Teammanager Michael Schnaase händeringend eine Frau. Rachel Sugden (Mandelentzündung), Jaymie Laurens (in der holländischen Liga im Einsatz), Kelly van Buiten (wie Brian Wassink bei einem Turnier auf Malta), Lara Käpplein (nach ihrer Knieverletzung im Aufbautraining) und Selena Piek (Wettkampfpause) stehen wohl allesamt nicht zur Verfügung. Bleibt die unverwüstliche Johanna Goliszewski und, womöglich, Verstärkung aus der Oberliga-Mannschaft (die allerdings heute, 17 Uhr, zum Derby bei Münster 08 antritt).

Herren nahezu komplett

Zwar sind die zuletzt so starken Union-Männer um Julien Carraggi, Aram Mahmoud, Ties van der Lecq und Robin Tabeling nahezu komplett. Trotzdem rechnet Schnaase angesichts des akuten Damenmangels „bestenfalls mit einem Punkt am Samstag“. Dieser eine Zähler wäre insofern von Bedeutung, da die Bonner ein direkter Mitbewerber um die Viertelfinalplätze sind.

In Dortelweil dürfte für die Lüdinghauser – zumal ohne Tabeling – nichts zu holen sein. Das Team um die Ex-Unionisten Yvonne Li, Kai Schäfer und Iris Wang gilt, neben Titelverteidiger Wipperfeld, als erster Anwärter auf die Deutsche Meisterschaft.