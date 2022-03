Mike Pihl erlöst Rot-Weiß Ahlen im (fast) letzten Moment

Der Torschütze in Aktion: Mike Pihl sorgte beinahe in letzter Minute für den so wichtigen und wertvollen 1:0-Heimerfolg der Rot-Weißen – und damit den ersten Sieg in 2022.

Da macht das Gewinnen doch gleich doppelt Spaß. „Gefühlt seit acht Jahren hat Mike kein Tor mehr getroffen, aber im Training schießt er alles kaputt“, lacht Gianluca Marzullo. „Ich freu mich sehr für ihn.“ Genau: Das war eindeutig ein Pihl zu viel für den SC Wiedenbrück, der mit dem 0:1 durch RW Ahlens Außenstürmer in der 89. Minute seine dritte Niederlage in Folge kassiert hat. Das abstiegsbedrohte Ahlen hingegen feiert mit diesem ersten Sieg im achten Spiel vielleicht die wichtigsten drei Punkte der Saison.

Ein Duell auf Augenhöhe

Zugegeben: Ein bisschen Glück war in diesem Duell auf Augenhöhe schon dabei, wenn auch hart erarbeitet. Denn alles lief auf ein durchaus abwechslungsreiches 0:0 hinaus. Ein torloses Remis mit allerdings vielen Möglichkeiten auf beiden Seiten. Bei Wiedenbrücks ambitioniertem Start musste Patrick Twardzik schon per Kopf auf der Linie gegen Manfredas Ruzgis retten. Als dann die Ahlener Gastgeber die Regie übernahmen, war es Tim Böhmer, der knapp vor dem einschussbereiten Mai klärte. Die Rotweißen blieben am Drücker, aber Noyan Bayaki, der – wenn auch ohne groß aufzufallen – von Beginn an spielte, setzte den Ball übers Gehäuse.

Wiedenbrück verpasst Führung

Nach der Pause gehörte das Wersestadion vor nur 474 Zuschauern wieder den Gästen, die gleich drei Möglichkeiten verpassten. Kevin Kahlert verliert das Duell gegen Niklas Szeleschus, der gibt auf Fehler, dessen Ball aber im Außennetz zappelt. Dann noch mal Szeleschus, der aussichtsreich über die Latte zielt, und schließlich trifft der eingewechselte Ufumwein Osawe nur die Latte; das in Überzahl, denn die Unparteiischen ließen tatsächlich den wegen Nasenbluten behandelten Twardzik minutenlang nicht mehr aufs Feld (68.).

„ »Man muss eben geduldig bleiben« “ RWA-Trainer Andreas Zimmermann

Und wieder wechselten die Dominanzen. „Man muss eben geduldig bleiben“, hatte Ahlens Trainer Andreas Zimmermann gepredigt. Und behielt mit diesem Allgemeinplatz Recht, wenn auch erst im Nachhinein. Verdächtig, dass Mike Pihl schon mit einem Drehschuss in der 75. Minute Maß nahm, den Wiedenbrücks Tormann Marcel Hölscher noch halten konnte. Aber das Warten zahlte sich im Konterspiel dann tatsächlich noch aus. In einem immer zäheren Duell, das beiden Teams Kraft gekostet hatte, bedankte sich Bajrush Osmani für seine Einwechslung drei Minuten zuvor, stieß vor und legte im Gegenstoß quer auf – erneut – Mike Pihl, den Trainingsweltmeister. Und der fasste sich ein Herz, zog ab und über den Innenpfosten ins Wiedenbrücker Netz. 1:0 und der wichtige Sprung auf Platz 14. Konnte auch Wiedenbrücks Saban Kaptan nicht mehr verhindern, dessen Versuch in der Nachspielzeit von Ahlens Torwart Kevin Harr geblockt wurde. „Da sieht man mal, was Charakter alles erreichen kann“, kommentierte Marzullo. Oder, wie es der starke Offensive Sebastian Mai einfacher erklärte: „Drin ist drin.“

„ »Drin ist drin« “ Sebastian Mai

RWA: Harr – Francis, Kahlert, Dal, Bayaki (71. Das) – Wieweg (90.+2 Lindner), Twardzik – Mamutovic (83. Skijrelj), Marzullo (86. Osmani), Pihl – Mai

Bereits am Mittwochabend (23. März, 19.30 Uhr) geht es weiter. Dann ist RW Essen zu Gast im Wersestadion