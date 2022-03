Mittwoch ist bei RW Ahlen Ruhetag - Schalke-Spiel wird verlegt

Satistiken sind das eine, das andere ist die Realität. Auch wenn Rot-Weiß Ahlen nun schon zum siebten Mal in Folge in der Regionalliga nicht gewonnen hat und auch, wenn die weit geöffnete Kellertür wieder näher rückt, hat der Manager RW Ahlens kaum was auszusetzen an dem eher mageren 1:1-Unentschieden vom Samstagnachmittag beim KFC Uerdingen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

+ gratis Prämie