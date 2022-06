Ex-Preuße Julian Niehues spielt mit Kaiserslautern plötzlich im Unterhaus

Von BW Aasee einst in die Jugend von Preußen Münster, dann der Sprung in die U 19 von Borussia Mönchengladbach, ehe es von der Zweitvertretung der Fohlen zum 1. FC Kaiserslautern ging: Julian Niehues steigert sich Stück für Stück. Nun hat der Westfale in der Pfalz den Aufstieg in die 2. Liga geschafft.

Julian Niehues hat verrückte Wochen hinter sich. Am 24. Mai steigt der 21-Jährige mit dem 1. FC Kaiserslautern in die 2. Bundesliga auf, besiegt Relegationsgegner Dynamo Dresden im Rückspiel mit 2:0. In der folgenden Nacht wird kein Auge zugemacht, Party mit den Fans im Stadion, Rückfahrt im Bus, am Folgetag die großen Feierlichkeiten in Kaiserslauterns Innenstadt. Die Pfalz außer Rand und Band – und Niehues mittendrin.