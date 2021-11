Münsteraner Sauerland, Itermann und Fries holen Titel mit Cologne Crocodiles

Wenn man Sascha Krotil nach seinem Traum vom American Football fragen würde, dann käme sicher diese Szene drin vor: Im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft der U-19-Junioren nimmt Quarterback Max Fries von den Blackhawks Maß, checkt aus dem Augenwinkel den Laufweg seines Teamkameraden Stiven Itermann, bedient dann aber doch Tim Sauerland von den Mammuts auf der anderen Seite. Der packt sich den 35-Yard-Pass sicher und legt den Ball in die Endzone. Touchdown. Wenig später feiern die drei Münsteraner den Meistertitel, Sauerland wird zudem mit der Trophäe des MVP ausgezeichnet. Dieser Teil des Traums von Mammuts-Headcoach Sascha Krotil, der zugleich auch die Landesnachwuchsauswahl „Greenmachine“ aus NRW betreut, ist am Samstag Realität geworden.

Münsteraner im Kölner Trikot

Ein Teil der Wahrheit ist aber auch, dass auf den Trikots des Münsteraner weder Blackhawks noch Mammuts und schon gar nicht Münster stand. Max Fries, Stiven Itermann und Tim Sauerland spielen inzwischen für das Nachwuchsteam des Bundesligisten Cologne Crocodiles und sicherten sich und eben Köln jetzt durch den 21:7-Erfolg beim 13. German Junior Superbowl gegen die Fursty Razorbacks aus Fürstenfeldbruck den Titel.

Zwei ehemalige Blackhawks, ein Ex-Mammut – zusammen Deutscher Meister. Sehr zur Freude der münsterischen Football-Fans. „Ein Superbowlsieger mit Jungs aus Münster auf den Schlüsselpositionen. Das ist ein großartiger Erfolg und ein deutlicher Beleg für die Qualität der Nachwuchsarbeit am Standort Münster“, freute sich Krotil mit dem Trio, „das sich diesen Erfolg absolut verdient hat“. Doch der Trainer will auch nicht verhehlen, dass er die drei Top-Talente gerne am anderen Dom in Münster behalten hätte – in einem gemeinsamen Team. „Ja, da hat man gesehen, was in der Stadt möglich wäre.“

Mammuts und Blackhawks melden Teams ab

In Münster hatten die Blackhawks ihre U 19 kurz vor dem Start der ohnehin schwierigen Corona-Saison abgemeldet. Mammuts-Trainer Jonathan Kuban schickte eine Truppe ins Rennen, die dann aber auch mangels Personal die Spielzeit nicht durchspielen konnte. Gemeinsam wären beide stark gewesen, davon zumindest ist Jonathan Kuban überzeugt, der mit seinem Amts-Kollegen bei den Blackhawks zum Trainingsauftakt sogar schon einige gemeinsame Einheiten durchgezogen – und im Test gegen eine Regionalliga-Auswahl einen beeindruckenden Sieg eingefahren hatte. Weiter ist die Zusammenarbeit aber nicht gediehen.

Stattdessen zieht es die besten Talente jetzt in die Ferne. „Ich fände es schon super, wenn wir in Münster unsere Kräfte bündeln könnten“, sagt Krotil. Dieser Traum zumindest ist ihm geblieben – für die Zukunft. Und heute? „Heute bin ich erst mal unfassbar stolz auf unsere Jungs.“