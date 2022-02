Nach Abbruch in Essen: Sportliches Fazit und Blick auf Rödinghausen

Alle die Aufregung über die Ereignisse in Essen ist verständlich und legitim, zumal noch lange nicht alle Details des Böllerwurfs aus dem RWE-Block geklärt sind. Und doch muss dem SCP auch die Rückkehr zum Sport gelingen. Dazu gehört die Analyse der Partie in Essen - und der Blick auf das kommende Spiel.

Eigentlich ist der SC Preußen bereits am Mittwoch wieder gefordert. Das Nachholspiel beim SV Rödinghausen steht auf dem Programm. Trainer Sascha Hildmann wird seine Mannschaft darauf vorbereiten müssen. Große Gedanken an den Spielabbruch müssen dann vom Tisch sein. „Eigentlich haben wir keine Zeit darüber nachzudenken. Das will die Mannschaft auch nicht, das erwarte ich auch von ihr in dieser Saisonphase“, sagte Sportchef Peter Niemeyer.

Rückkehr zum Sport

Also muss die Rückkehr zum Sport gelingen. Dazu gehört sicherlich auch die Analyse der Partie in Essen. Münsters Abwehr stand kompakt und sicher von Beginn an, es gab kaum Arbeit für Torwart Max Schulze Niehues. Später steigerte sich der SCP auch in der Offensive und legte mit Gerrit Wegkamp in der Sturmspitze und Henok Teklab als Vorbereiter deutlich zu – und das im Angesicht des 0:1-Rückstandes. Es bleiben sportlich betrachtet eine Reihe guter Sachen in der Erinnerung.

26. Spieltag, Saison 2021/22: RW Essen - SC Preußen Münster Nach dem Ausgleich der Preußen in der 73. Minute: Essener Fans werfen einen Böller auf die Einwechselspieler der Preußen. Unter anderem Thiel geht zu Boden. Foto: Jürgen Peperhowe Die Partie wird unterbrochen. Alle Verantwortlichen diskutieren auf dem Feld. Foto: Jürgen Peperhowe Preußen- und Essener-Spieler sind entsetzt... Foto: Jürgen Peperhowe ...Schiedsrichter Scheper bittet zunächst in die Kabine. Foto: Jürgen Peperhowe Die Mannschaften gehen in die Kabine. Foto: Jürgen Peperhowe Einige Spieler sind zu sehr in Mitleidenschaft gezogen, dass das Spiel nicht wieder angepfiffen werden kann. Foto: Jürgen Peperhowe Schiedsrichter Scheper schickt die Spieler in die Kabine. Foto: Jürgen Peperhowe Kurz nach dem Preußen-Ausgleich flog ein Böller in Richtung der SCP-Ersatzspieler. Foto: Jürgen Peperhowe Schiedrichter Christian Scheper unterbrach zunächst die Partie... Foto: Jürgen Peperhowe ... dann wurde es komplett abgebrochen und auch nicht wieder angepfiffen. Foto: Jürgen Peperhowe Marvin Thiel hat ein Knalltrauma erlitten und konnte nicht mehr eingesetzt werden. Foto: Jürgen Peperhowe Manuel Farrona Pulido schaut konzentriert auf den Ball. Foto: Jürgen Peperhowe RWE führt 1:0, und das ohne eine echte Torchance gehabt zu haben. Den Elfmeter verwandelt Thomas Eisfeld in der Nachspielzeit der 1. Halbzeit. Foto: Jürgen Peperhowe Ziegele im Kopfballduell gegen Engelmann. Foto: Jürgen Peperhowe Langlitz muss verletzt ausgewechselt werden. Foto: Jürgen Peperhowe Frenkert kommt frei zum Kopfball. Foto: Jürgen Peperhowe Langlitz im Zweikampf. Kurze Zeit später ist für ihn verletzungsbedingt die Partie zuende. Foto: Jürgen Peperhowe Kok und Hildmann an der Außenlinie. Foto: Jürgen Peperhowe

Wobei am Mittwoch in Rödinghausen, falls gespielt werden sollte, die Langzeitverletzten Dennis Daube und Manfred Kwadwo, aber auch Marvin Thiel, Jannik Borgmann und Alexander Langlitz fehlen werden. Letztgenannter zog sich eine Oberschenkelverletzung zu und wurde in Essen bereits nach 20 Minuten ausgewechselt.