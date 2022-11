Nächste Delle im Titelrennen für Preußen Münster

Die Saison, die Preußen Münster im Mai mit dem Aufstieg krönen möchte, bleibt eine Berg- und Talfahrt. Nach einem Top-Start, einem Zwischentief und zuletzt drei Siegen kassierte der Spitzenreiter gegen den Wuppertaler SV eine 0:1 (0:1)-Schlappe, die vor allem deshalb empfindlich war, weil der Gast mit dem fünften Erfolg am Stück endgültig wieder im Rennen ist. Oder wie es dessen Sportchef Stephan Küsters umschrieb: „Ist doch schön, dass es etwas spannend bleibt.“

Die Regionalliga liefert jede Woche neue Wendungen. Der SCP muss die Herbstmeisterschaft (die allen egal sein wird) um mindestens eine Woche verschieben. Bedenklich war aber viel mehr die mangelnde Durchschlagskraft. „Es ist nicht leicht, wenn der Gegner zu acht um den Strafraum steht. Unser Ziel war es, oft zu flanken“, sagte Trainer Sascha Hildmann. „Das ist auch gelungen, aber wir haben keine Abnehmer gefunden.“ Auffällig oft segelten Hereingaben quer durch den Fünfer, aber am langen Pfosten lauerte niemand. „Eine der wenigen Chancen hätten wir nutzen müssen“, fand der Coach. Viel war da aber nicht. Gerrit Wegkamp entschied sich, als er kurz vor der Pause plötzlich Platz hatte, für einen halben Schuss, einen halben Querpass – Henok Teklab erreichte die Kugel nur noch mit der Fußspitze (45.+2). Marc Lorenz scheiterte per Freistoß an Keeper Franz Langhoff (57.), und Andrew Wooten vergab nach einer Wegkamp-Flanke recht unbedrängt (75.). Doch das war es auch schon.

Vor der Pause verwunderte die eher destruktive Haltung der Wuppertaler, die erst spät attackierten, aber eine sehr stabile Dreierkette aufboten. Doch die Marschroute ging am Ende auf. Vor allem, weil direkt nach Wiederanpfiff die SCP-Abwehr nicht wach war. Ein Befreiungsschlag landete bei Serhat Güler, der Thomas Kok im Zweikampf düpierte und für Marco Stiepermann auflegte. Dessen Schuss landete über den Innenpfosten im Netz (49.). „Der Ball hat sich vor mir etwas weggedreht, ich habe dann versucht, ihn abzulaufen. Das hat sogar geklappt, aber dann hat er zurückgespielt“, sagte Kok, der offen ließ, ob der Torschütze besser hätte abgeschirmt sein müssen. „Vielleicht hätten wir uns da anders positionieren müssen.“ Hildmann nahm vor allem den Niederländer in die Verantwortung: „Da haben wir schlecht ausgesehen. Ich glaube, er hat sich verschätzt oder verzockt. Thomas ist ja auch nicht der Schnellste, das darf nicht passieren. Andererseits gehen Toren immer Fehler voraus.“ Auch Niko Koulis gab sich einsichtig: „Das Tor fiel zu einfach, zu billig. Mit einem Pass war die ganze Kette überspielt.“

Im Grunde deutete sich vor der Saison-Rekordkulisse (9588 Zuschauer) früh an, dass der erste Treffer überragend hohe Bedeutung erlangen würde. Lange war es Rasenschach ohne ein Durchkommen. In beiden Strafräumen kam wenig an, beide Teams bauten auch unter Pressingdruck ruhig auf und scheuten das Risiko. Das nahm Münster erst in Kauf, als es 0:1 stand, was dem WSV einige Konterszenen in der Endphase bescherte. Mit der Führung wurden die Bergischen aber auch noch mal giftiger und kochten den SCP in den meisten Zweikämpfen ab. Ein Powerplay des Spitzenreiters kam nie zustande. „Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, hatten ein gutes Positionsspiel, wenn auch ohne die ganz großen Chancen“, meinte Hildmann. Koulis fand, „dass wir bei den Anteilen die Oberhand hatten. Es ist natürlich immer einfacher, sich hinten reinzustellen. Schlecht haben wir es nicht gemacht, der Punkt wäre verdient gewesen.“

Hildmann sah auch wenig Anlass für eine Generalkritik. „Wir haben sehr viel investiert, wollten wie immer das Spiel bestimmen und waren fußballerisch besser. Aber Wuppertal hat das Tor geschossen und sich somit die richtige Taktik ausgesucht.“ Zu der zählten auch möglichst viele und lange Unterbrechungen, doch das ist nicht neu. Münsters Coach wird aber auch regis­triert haben, dass einmal mehr eine tief gestaffelte Abwehr zum Problem wurde. Diesmal auch noch eine nominell sehr gut besetzte. So war die erste Heimpleite der Saison (letztmals hatten die Preußen im September 2021 gegen RW Essen daheim in der Liga verloren) die Konsequenz. Ein erneuter Schuss vor den Bug. In geraden Linien verläuft dieser Herbst nicht, er hat einige Dellen. Platz eins ist keineswegs ein Selbstläufer. Hat aber auch nie jemand behauptet.