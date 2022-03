Niederlage in Schwerin dient dem USC Münster als Mutmacher

Kein Satzgewinn, kein Punkt. Der USC Münster ist im Nachholspiel der Volleyball-Bundesliga beim SSC Palmberg Schwerin leer ausgegangen. Wie so oft in Mecklenburg-Vorpommern, wo sich die Unabhängigen seit Jahren vergeblich mühen. Doch der Auftritt des ersatzgeschwächten Teams dient durchaus als Mutmacher für den anstehenden Endspurt im Kampf um eine Playoff-Qualifikation.

Wenn der USC Münster nach Schwerin zum dortigen SSC reist, darf man als Sympathisant der Unabhängigen nicht unbedingt mit einem Erfolgserlebnis rechnen. Der letzte Sieg in Mecklenburg-Vorpommern datiert vom 6. Mai 2005, im Anschluss folgten bis Mittwoch 19 Niederlagen.

Trotz Niederlage "gut geschlagen"

Da wäre es vermessen gewesen, allzu großen Optimismus vor dem Nachholspiel am Mittwoch zu versprühen, zumal der USC einmal mehr in dieser Bundesliga-Saison mit reichlich Personalproblemen im Gepäck angereist war. So setzte sich die Serie in Schwerin denn auch mit dem 0:3 (20:25, 23:25, 14:25) fort, gänzlich unzufrieden aber war Trainerin Lisa Thomsen nicht.

„Wir haben uns ganz gut geschlagen“, sagte die 36-Jährige, die im Vorfeld wieder hatte taktisch tricksen müssen. So teilten sich Elena Kömmling und Erika Kildau die Libera-Position in Annahme und Abwehr, Nikolina Maros übernahm die Verantwortung auf der Diagonalen und Sara Dukic mischte im Block wieder mit. Das Quartett war in der jüngeren Vergangenheit gesundheitlich angeschlagen, war sicher nicht bei 100 Prozent.

Und das war auch Juliane Schröder nicht, ihre Bauchmuskelzerrung ließ gar keinen Einsatz zu. „Wir haben für all diese Probleme wieder Lösungen finden müssen und haben das gut gemacht“, lobte Thomsen, ohne dabei Kritik auszusparen. „Im ersten Satz passten Kommunikation und Abstimmung nicht immer, fehlte in der Block-Feld-Abwehr die Präzision.“ Umstände, die angesichts der schwierigen Konstellation passieren können.

Steigerung in Satz zwei

Münster aber steigerte sich beträchtlich im zweiten Durchgang, schaltete die Unzulänglichkeiten weitestgehend ab und brachte damit den SSC in Bedrängnis. Thomsens Gegenüber Felix Koslowski musste reagieren, wechselte dreimal – und leitete damit nach dem 14:19 die Wende ein. „Da hat sich die Breite des Schweriner Kaders gezeigt“, sagte Münsters Trainerin.

Davon kann sie nur träumen, allerdings sind die Aussichten für die Dienstagspartie gegen Nawaro Straubing besser. Dann kehren Ines Bathen und Mia Kirchhoff zurück, auch die zuletzt angeschlagenen Spielerinnen dürften dann physisch weiter sein. Und die „vielen guten Dinge“, die Thomsen im ersten und zweiten Satz gesehen hat, können durchaus als Mutmacher dienen.