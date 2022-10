„Normale Durchführung“: 1. FC Gievenbeck plant Stadtis mit Überraschungsteam

Natürlich sind auch die Verantwortlichen des 1. FC Gievenbeck etwas vorsichtiger geworden. Doch nach zwei ausgefallenen Auflagen ist der Ausrichter der Hallen-Stadtmeisterschaften fest entschlossen, in diesem Winter wieder an den Start zu gehen. Der Termin für die Auslosung steht auch schon: der 7. November um 19 Uhr im Sportpark.

Nun fand die Gruppeneinteilung auch 2021 bereits statt, ehe der Corona-Hammer kam und alle Pläne zunichte machte. „Aber diesmal gehen wir von einer ganz normalen Durchführung aus“, sagt Geschäftsführer Stefan Grädler. Allenfalls eine Maskenpflicht auf den Plätzen hält er für denkbar. Von einer Kapazitätsbeschränkung, etwa auf einige hundert Zuschauer, geht aktuell niemand aus – in diesem Fall würde sich eine Austragung rein wirtschaftlich kaum lohnen.

Am Montag lief die Frist zur Rückmeldung der Vereine ab. Erfahrungsgemäß ist das eine oder andere Telefonat nach Ablauf noch notwendig. Abgesagt hat bei den Senioren, die wie gewohnt vom 26. bis 30. Dezember kicken, bisher nur der FC Polonia, dessen Spieler vielfach auf Heimaturlaub weilen. Allerdings ist das Feld ohnehin schmal, da Clubs wie Teutonia Coerde oder der SC Türkiyem in der Meisterschaft schon abgesprungen sind.

Maximal 31 Teams werden erwartet

Maximal 31 Mannschaften werden erwartet (womit eine Qualifikation entfällt), darunter die Futsaler des UFC Münster und ein Auswahlteam mit heimischen Akteuren, die aber außerhalb der Stadtgrenzen aktiv sind. Roland Jungfermann, der zahlreiche Trainerstationen in und um Münster aufweist, stellt diese Combo zusammen. Klar ist, dass es in der Vorrunde mindestens eine Dreiergruppe gibt, in der es dann zu Hin- und Rückspiel kommt.

Da aktuell in Münster lediglich 14 A-Junioren-Mannschaften gemeldet sind, werden hier alle direkt in die Endrunde am 5. Januar verfrachtet, die besten acht spielen im K.o.-System weiter. Dafür treten die B-Jugendlichen an zwei Vorrundentagen an und damit von Montag bis Mittwoch (2. bis 4. Januar). Zwölf Clubs nehmen an der Finalrunde teil.