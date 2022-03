Nur der Dialekt geht gar nicht – Sina Fuchs hat Spaß in Liga eins

2021 heuerte Sina Fuchs, nach zwei Auslandsjahren, bei Nawaro Straubing an. Auch wenn dort seither noch nicht alles rund läuft: Die Rückkehr in die Bundesliga sei genau der richtige Schritt gewesen, findet die Lüdinghauserin.

Auch wenn es sportlich für Nawaro Straubing in der allmählich zu Ende gehenden Spielzeit um nicht mehr allzu viel geht: Auf zwei persönliche Highlights hatte sich Sina Fuchs furchtbar gefreut. Zum einen das Match beim USC Münster, in dessen Diensten die Außenangreiferin immerhin elf Jahre stand. Und natürlich, vor TV-Kameras, das Niederbayern-Derby bei den Roten Raben Vilsbiburg.

Die Außenangreiferin (r.) freut sich über eine gelungene Aktion. Foto: Imago/Jöerg Niebergall

Am Berg Fidel hätte sie nicht nur „alte Bekanntschaften auffrischen“, sondern mit Sicherheit auch ein paar Lüdinghauser treffen können, die recht regelmäßig die Heimpartien der „Unabhängigen“ verfolgen. Und so ein Nachbarschaftsduell sei „eh immer was Besonderes, erst recht, wenn es live im Fernsehen übertragen wird.“ Beides hat dann nicht geklappt, Fuchs lag mit einem Kratzen im Hals und dickem Kopf daheim auf dem Sofa. Corona statt Volleyball.

Corona zur Unzeit

Sie habe dann wenigstens versucht, die Teamkolleginnen mit Kurznachrichten aufzumuntern. Was man so macht, wenn man eine Woche lang vom Rest der Welt abgeschnitten ist. Dass sich Menschen, Teamsportler zumal, das Virus einfangen, damit sei in diesen Tagen „immer zu rechnen. Ärgerlich war halt nur, dass es mich ausgerechnet vor diesen beiden Begegnungen erwischt hat.“

In diesen ganz speziellen Matches Verantwortung übernehmen, voranschreiten, die Jüngeren an die Hand nehmen: Dafür hatten sie die Lüdinghauserin 2021, nach zwei Auslandsjahren in Madrid und Budapest, schließlich zurück in die Bundesliga geholt. Und Fuchs liefert ja auch. Beim 3:2-Sieg über Schlusslicht Neuwied etwa war sie es, die die entscheidenden Akzente setzte und anschließend – zum zweiten Mal in dieser Saison – zur wertvollsten Spielerin gekürt wurde. Zwar steigt, wie schon 2020/21, kein Team ab. „Aber wir wollten Neuwied unter allen Umständen auf Distanz halten und bloß nicht die Saison als Letzter beenden“, betont die 29-Jährige.

Mannschaft mit Potenzial

Wie ihr Fazit ausfällt? Da es im Vorjahr einige personelle Veränderungen gegeben habe und es „außer mir sowie meiner WG-Mitbewohnerin Samantha Cash kaum Damen mit reichlich Erstligaerfahrung gibt, war schon abzusehen, dass uns eine komplizierte Spielzeit bevorsteht“, so die Steverstädterin. Trotzdem hätten es gern ein paar Zähler mehr sein dürfen. Und können: „In der Mannschaft steckt definitiv Potenzial.“ Aber Formschwankungen, „einige Wehwehchen“ und, siehe oben, Corona hätten die Mannschaft gewiss Zählbares gekostet. Ob, falls alles gepasst hätte, die Playoffs ein Thema gewesen wären, „weiß ich nicht. Aber ein bisschen besser als jetzt stünden wir schon da.“

„Spaßiges“ Comeback

Für sie persönlich sei es trotzdem ein „spaßiges“ Comeback in der Beletage gewesen: „Ich bekomme hier mehr Spielzeit als in Ungarn, trage als Kapitänin logischerweise auch Verantwortung.“ Eine Rolle, in der die Lüdinghauserin durchaus aufgeht. Zwar könne sie der örtlichen Mundart „nicht ganz so viel abgewinnen“, sagt Fuchs und lacht – der Gegend aber sehr wohl: „Man ist relativ schnell in München, Regensburg oder im Bayerischen Wald. Doch, die Gegend hat eine Menge zu bieten.“ Weshalb sie sich gut vorstellen könne, in Straubing zu bleiben.

„Auf jeden Fall“ wolle sie noch ein Jährchen in der höchsten deutschen Spielklasse dranhängen, alles Weitere lege sie in die Hände ihrer Managerin. Ebenfalls nicht unwahrscheinlich sei, dass sie im Sommer abermals die Union-Kids beim Beachen anleitet. Ihr einstiger Jugendtrainer Achim Franke „greift bestimmt bald zum Telefon“.