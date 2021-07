Der Klassiker blieb auch Thorben Deters nicht erspart. Als Neuzugang musste er am Donnerstag, als die Mannschaft gemütlich zum Grillabend zusammenkam, ein Liedchen trällern. So, wie es eben in den meisten Fußballmannschaften von der Kreis- bis zur Bundesliga üblich ist. Am Morgen konnte er noch nicht verraten, welchen Song er sich zutraute. Die Tendenz ging zu Schlager oder Alpenrock. Diese Aufregung kann schon mal schlaflose Nächte erzeugen.

