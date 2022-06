Ohne Hektik in die Pause: Gievenbeck feiert und hält am Plan fest

Erneut hat der 1. FC Gievenbeck den Aufstieg in die Oberliga gepackt. Am Sportpark wurde nach dem 3:1-Sieg im Entscheidungsspiel gegen den TuS Hordel bis tief in die Nacht gefeiert. Hektisch aber wird nun keiner, an den Planungen von Sportchef Carsten Becker ändert der Aufstieg nichts.

34 plus ein Spiel in den Knochen, aber von Müdigkeit keine Spur. In Gievenbeck tanzten und tranken, quatschten und klatschten die Protagonisten im Sportpark bis weit in die Nacht hinein. Die allermeisten Recken des 1. FC wenigstens, die im Oberliga-Aufstiegsspiel dermaßen auf den Punkt kamen, dass der 20. Sieg im 35. Spiel wirklich keine Fragen mehr offen ließ.

Frappierend, wie der hiesige Westfalenliga-Zweite den der anderen Staffel im Griff hatte und den TuS Hordel mit einem 3:1 nach Bochum zurückschickte. Um später selbst die Taschen zu packen für den von 13 Kickern gebuchten Kurztrip nach Holland. In fünf Wochen steht bereits der Vorbereitungsstart an.

Nach Abpfiff kannte der Jubel keine Grenzen. Foto: Jürgen Peperhowe

Daran dachte noch niemand – erst auf Anfrage gewährte Vorstandsmitglied Carsten Becker dann doch Einblicke in die Überlegungen des Sportchefs. „Unser Plan war immer auf beide sportlichen Möglichkeiten ausgelegt“, sagte der 50-jährige Ex-Preuße. „Wir schwenken jetzt nicht hektisch um, das wäre nicht unser Stil.“

Kaderplanung für die Oberliga

22 Männer fürs Feld und zwei oder drei Torwarte sollen Trainer Florian Reckels in der fünften Klasse zur Verfügung stehen. Miclas Mende und Anton Mand kommen im Frühjahr 2023 aus Schweden bzw. Spanien zurück, wo sie demnächst ihr Studium vorübergehend fortsetzen. Jan-David Volmering, der sich etliche Bestnoten als Innenverteidiger verdiente, ist noch unschlüssig, was seine nächsten Pläne angeht. Mit Michael Fromme, Henning Dirks und Lukas Exner verhält es sich ähnlich. Manuel Beyer ist beruflich stark eingespannt und stellte sich trotzdem zuletzt schon in den Dienst der Mannschaft. Philip Röhe, nach seinem Kreuzbandriss im Oktober 2021 außen vor, will wieder in Tritt kommen.

Wie die Sportartexperten Dennis Grote, Kurtulus Öztürk und Sven Hozjak saß auf der Tribüne mit Jannis Fraundörfer ein Neuzugang und hatte seinen Spaß. Torwart Nicholas Beermann, Linksfuß Frederik Schulte, Stürmer Lyon Meyering sowie die Youngster Hannes Brodner und Tim Egbers kommen auch.

Aus Jugendspielern wurden Führungskräfte

Reckels und seine Vorgänger zeichnen dafür verantwortlich, dass die Kräfte aus eigenen Reihen den Weg hin zu etablierten Typen eingeschlagen haben – Justus Kurk, Niklas Beil und Jannik Balz standen nicht zufällig zuletzt in der Startelf. Anton Mand, Maximilian Brüwer und Louis Martin bekamen ihre Anteile, Janes Niehoff sowieso. Felix Ballmann und Alexander Wiethölter (aus der U19) sind die nächsten, die auf dem Platz erwachsen werden sollen.

Trainer Florian Reckels (r.) mit Keeper Nico Eschhaus. Foto: Jürgen Peperhowe

Beim 3:1 freilich einmal mehr unverzichtbar waren die Über-30-Jährigen. Christian Keil, Nils Heubrock und Guglielmo Maddente machten die Tore. Keil dachte nach seiner herausragenden Saison schon weiter. „Wäre ja schön, wenn wir mal die Oberliga halten!“