Oktay Dal entscheidet sich für RW Ahlen

Die Lücken schließen sich! Bauleiter Joachim Krug kommt in Sachen Kader-Baustellen beim Fußball-Regionalligisten voran. Mit Oktay Dal ist der dritte Neuzugang für Rot-Weiß Ahlen unter Dach und Fach. Der 25-jährige Innenverteidiger war zuletzt beim letztjährigen Liga-Konkurrenten und Absteiger SV Bergisch Gladbach aktiv und erhält an der Werse einen Ein-Jahresvertrag.

„Die Gespräche mit dem Trainerteam waren ausschlaggebend für die Entscheidung pro Ahlen. Trotz anderer Angebote. Ich habe das Gefühl, dass hier mit mir geplant wird und freue mich auf die Zeit in Ahlen“, erläuterte Oktay bei seiner Vorstellung seine Beweggründe für einen Wechsel zu den Rot-Weißen. Der 1,85 m große Abwehrspieler bringt die Erfahrung aus 52 Regionalliga-Einsätzen mit.

„ »Die Gespräche mit dem Trainerteam waren ausschlaggebend für die Entscheidung pro Ahlen« “ Oktay Dal

Derweil hat sich der Verein entschlossen, zunächst nur Sitzplatzkarten im Vorverkauf anzubieten. Dabei ist zu beachten, dass die Plätze personalisiert werden, und jeder Besucher seinen festen und reservierten Sitzplatz in der gesamten Saison einnehmen muss. Da die bisherigen Dauerkarteninhaber in der abgelaufenen Saison nur maximal fünf Spiele live verfolgen konnten, erhalten diese bei Vorlage ihrer alten Karte (Saison 20/21) einen Rabatt von 75 Prozent auf den Kaufpreis der neuen Karte. Wer eine Sitzplatzdauerkarte besessen hat, kann eine neue Karte für die Haupttribüne erwerben. Wer eine Stehplatzkarte hatte, kann eine Sitzplatzkarte für die Südtribüne zu den unten genannten Konditionen erwerben. Sollte zu irgendeinem Zeitpunkt der Saison der Stehplatzbereich wieder geöffnet werden, können unsere“ Stehplatzinhaber“ von dem Sitzplatz Süd selbstverständlich auch wieder mit dieser Karte in die Stehplatzbereiche gehen.

Sitzplatz Haupttribüne, Einzelkarte: 16 Euro normal/13 Euro ermäßigt/8 Euro Kinder; Dauerkarte (DK): 260/210/150; Dauerkarte mit DK 20/21: 75/65/40; Sitzplatz Südtribüne: 14/12/6; Dauerkarte 230/190/100; Stehplatz Dauerkarte mit DK 20/21 60/ 50/25. RW Ahlen begrenzt den aktuellen Verkauf zunächst auf 400 Karten.