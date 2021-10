Operation - für Rene Lindner ist die Hinrunde gelaufen

Rot-Weiß Ahlen muss auf unbestimmte Zeit auf Rene Lindner auskommen. Da in dieser Woche erst wieder Kevin Kahlert ins Training zurückkehrt, werden die Sorgen in der Innenverteidigung größer.

Die Diagnose hatte sich am Tag nach der Begegnung von Rot-Weiß Ahlen beim SC Wiedenbrück bestätigt, die schlimmsten Befürchtungen nun auch. Denn Rene Lindner (Foto), der sich am vergangenen Freitag ohne Fremdeinwirkung einen Mittelfußbruch zuzog und bereits nach zwölf Minuten ausgewechselt werden musste, wird am heutigen Mittwoch operiert. Somit dürfte der Innenverteidiger dem Fußball-Drittligisten erst wieder im zweiten Saisonteil zur Verfügung stehen. „Damit ist die Hinrunde für bestimmt gelaufen. Ich werde mich in den nächstern Wochen wohl auf Krücken bewegen müssen“, ärgerte sich das Ahlener Urgestein.