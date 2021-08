Osmani unterschreibt bei RW Ahlen, Szczepankiewicz debütiert

Andreas Zimmermann würde jetzt sagen: „Die Tinte ist trocken!“ Die unter dem Kontrakt von Bajrush Osmani. Schon am Sonntag kündigte der Trainer von Rot-Weiß Ahlen die Unterschrift an. Am Dienstagabend vor dem Spiel des Regionalligisten gegen die Hammer SpVg (1:1) wurde die Verpflichtung amtlich gemacht. Der offensive Mittelfeldspieler unterschrieb einen Einjahresvertrag und ist damit Neuzugang Nummer acht – und der letzte. Vorerst zumindest. Der 20-jährige Osmani spielte zuletzt beim Lüneburger SK, davor in der U 19 des SC Preußen Münster.

Szczepankiewicz debütiert und kassiert ersten Gegentreffer

Im Vorbereitungsspiel wurde Osmani in der 66. Spielminute eingewechselt. Von Beginn an und über die gesamten 90 Spielminuten lieferte derweil Daniel Szczpankiewicz sein Debüt. Der Pole, erst am Montag aus seiner Heimat in Ahlen eingetroffen, stand im Tor, musste dabei allerdings einmal – in der Schlussphase – hinter sich greifen.

Marzullo, Mai und Francis vergeben Sieg

Denn am Ende des weiteren Vorbereitungsspiels reichte es für die Rot-Weißen nur zu einem 1:1 (1:0)-Remis gegen den Nachbarn aus der Nachbarschaft. In der 27. Spielminute brachte der Ahlener Daniel Francis seine Farben mit 1:0 in Führung. In der Folgezeit verpassten es die Gastgeber einen weiteren Treffer nachzulegen und für die Entscheidung zu sorgen. Gian-Luca Marzullo, Sebastian Mai und erneut Francis ließen ihre Torchancen ungenutzt. Besser machten es die Elf von Trainer Steven Degelmann, der in der 87. Minute durch Halil Can Dogan der späte und überraschende Ausgleich gelang.

Eine Woche vor dem Regionalliga-Start der Rot-Weißen beim SV Straelen (14. August) wartet am kommenden Samstag (7. August, 14 Uhr) im Rahmen der Saisoneröffnung nun noch die Generalprobe gegen den FC Gießen.